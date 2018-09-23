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Politika

TBMM Başkanı Yıldırım, makam aracını durdurup kaza yapan yaralılarla ilgilendi 

  ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'na giderken yolda meydana gelen kaza üzerine makam aracından inerek yaralılarla yakından ilgilendi

23 Eylül 2018 15:25

 

ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı\'na giderken yolda meydana gelen kaza üzerine makam aracından inerek yaralılarla yakından ilgilendi. Yıldırım\'ın doktorları yaralılara ilk müdahaleyi etti. 

(FOTOĞRAF) 

 

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