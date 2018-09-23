TBMM Başkanı Yıldırım, makam aracını durdurup kaza yapan yaralılarla ilgilendi
ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı'na giderken yolda meydana gelen kaza üzerine makam aracından inerek yaralılarla yakından ilgilendi
23 Eylül 2018 15:25
ANKARA (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Esenboğa Havalimanı\'na giderken yolda meydana gelen kaza üzerine makam aracından inerek yaralılarla yakından ilgilendi. Yıldırım\'ın doktorları yaralılara ilk müdahaleyi etti.
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