 TBMM Başkanı Yıldırım kafede vatandaşlarla sohbet etti

Gökhan ÇELİK -Onur MERİÇ/ İSTANBUL, (DHA) TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Cuma namazını Ortaköy Camisi olarak bilinen Büyük Mecidiye Camii\'nde kıldı. Dolmabahçe\'de yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı\'na Üye/Gözlemci Devletlerin Anayasa ve Yüksek Mahkemeleri Birinci Yargı Konferansı\'ndan ayrılan Binali Yıldırım, Büyük Mecidiye Camii\'ne geldi. Cuma namazını burada kılan Yıldırım, vatandaşlarla selamlaştı. Daha sonra Ortaköy\'de bir kafeye giden Yıldırım, burada da vatandaşlarla sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

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