TBMM Başkanı Yıldırım ile Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi başladı
Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM'de bir araya geldi
02 Aralık 2018 17:07
Mustafa TURAPOĞLU / ANKARA, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile TBMM\'de bir araya geldi. Yıldırım ile Kılıçdaroğlu\'nun görüşmesi başladı.
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