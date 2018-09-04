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TBMM Başkanı Yıldırım, Hava Harekat Merkezi'nde operasyonları takip etti

ESKİŞEHİR (DHA) - TÜRKİYE'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan'ın vefat eden babası Nafiz Mercan'ın Eskişehir'deki cenaze törenine katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım daha sonra Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ni ziyaret etti

04 Eylül 2018 20:35

ESKİŞEHİR (DHA) - TÜRKİYE\'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan\'ın vefat eden babası Nafiz Mercan\'ın Eskişehir\'deki cenaze törenine katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım daha sonra Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi\'ni ziyaret etti.
Hava Harekat Merkezi\'ni ziyaret eden Yıldırım\'a Muharip Hava Kuvveti Komutanı ve diğer askeri yetkililer, İnsansız Hava Araçları\'nın (İHA) sağladığı görüntüler aracılığıyla terör unsurlarına gerçekleştirilen hava operasyonlarının nasıl yapıldığına ilişkin bilgi verdi. Başkan Yıldırım Kandil ve Hakurk bölgesine gerçekleştirilen operasyonları anlık olarak takip etti.

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