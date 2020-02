TBMM Başkanı Yıldırım, Gebze- Darıca metro hattının temel atma törenine katıldı

Dinçer AKBİR-Mesut IŞIK/GEBZE(Kocaeli),(DHA-KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı\'nın temel atma törenine katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, \"Dün darbe teşebbüsüyle ulaşamadıkları hedefe, şimdi ekonomimizi zayıflatarak, sosyal barışımızı, kardeşliğimizi bozarak ulaşmaya çalışacaklar\" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı\'nın temel atma törenine katıldı. Törene TBMM Başkanı Yıldırım ile birlikte Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Paylaşarak yaşandığı takdirde yoksulluğun olmadığı bir dünyada kardeşçe yaşanabileceğini söyleyen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, \"Bu topraklara vurulan her kazma ile çakılan her çivi, dikilen her sütun ile coşku ve heyecanı katlanarak büyüyen bütün kardeşlerime, gençlere en kalbi muhabbetlerimi sunuyorum. Sevgi bizim gıdamız. İşimizi sevgiyle yapıyoruz. Milletimize, ülkemize sevgiyle hizmet ediyoruz. Sizlerle aramızdaki bağları sevgiyle güçlendiriyoruz. Sevgi maddi ve manevi bütün yoksullukların çaresidir. Sevgiyi aramızda ne kadar yayarsak toplum olarak ülke olarak o kadar mutlu oluruz. Eğer hırslarımızı yener, paylaşarak yaşarsak yoksulluğun olmadığı bir dünyada kardeşçe yaşayabiliriz\" dedi.

\'KOCAELİ VE İSTANBUL BİRBİRİYLE BÜTÜNLEŞMİŞ OLACAK\'

Kocaeli\'ye yapılacak metro hattıyla ilgili konuşan TBMM Başkanı Yıldırm, \"Türkiye 800 bin kilometre büyüklüğe sahip güzel, güçlü bir ülke. 81 ilimizde yaşayan 81 milyon kardeşimizi doyuracak kadar bereketli topraklarımız var. Nüfusu 2 milyonu aşan Kocaeli, 81 ilimiz arasında çok özel bir yere sahip. Coğrafi olarak çok büyük değil. Genişliğiyle belki de Türkiye\'de arazisi en küçük illerden biri. Ancak Kocaeli insanının çalışkanlığı, üretkenliği Kocaeli\'yi Türkiye\'de 4. büyük şehir yaptı. Kocaeli dünyanın 192 ülkesine mal satıyor. İhracat yapıyor. Kocaeli 80 milyon dolarlık ihracat ile ithalat ile Türkiye\'nin önde gelen illeri arasında. İnsanımızın iş, aş kapısı olarak görüp çalışmaya geldiği Kocaeli, İstanbul\'dan sonra en yoğun nüfusa sahip. Ulaşımda yer üstü kadar yer altını da kullanmak önem arz ediyor. Çünkü Kocaeli\'de arazi çok yok. Her taraf yol kavşak köprü. Artık yer üstü yetmiyor, yerin altından yeni yollar yapmak gerekiyor. Geçen yıl tramvayın açılışı yapıldı. 10 kilometrelik tramvay hattına inşallah bu metro da önümüzdeki yıllarda eklenmiş olacak. Biraz sonra ilk harcını koyacağımız Kocaeli\'nin kalitesini, standardını daha da yükseltecek bu metromuz, hayırlı uğurlu olsun. Bu metro yapılınca Darıca, Gebze ve organize sanayi bölgeleri arası sadece 19 dakikaya inecek. Kocaeli\'yi İstanbul\'un demir yollarına bağlamayı da hedefleyen bu yatırım ile Kocaeli ve İstanbul iyice birbiriyle bütünleşmiş olacak. Burada inşa edilecek metronun diğer metro hatlarından bir farkı var. Burada dünyanın en son teknolojisi kullanılacak. Buradaki metro araçları tam otomatik olacak. Yani akıllı metro olacak. Metro araçlarının sürücüsü olmayacak. Kumandayla merkezden yönlendirilerek hizmet verecekler\" diye konuştu.

\'ENSESİNE VURUP LOKMASINI ALDIKLARI TÜRKİYE\'Yİ ARIYORLAR\'

Türkiye\'ye yapılan ekonomik saldırıya dikkat çeken TBMM Başkanı Binali Yıldırım, \"Bugün atacağımız temel devletimizi karalayıp milletimizin gelecek umutlarını kırmak için kampanya başlatanlara verilecek en güzel cevap olacaktır. Ekonomimizi zora sokmak için ittifak kuran şer güçler, 5 milyar TL tutarındaki bu yatırım ile eminim ki şaşkınlıklarını gizleyemeyecekler. Ekonomimizi millileştirme, yerlileştirme çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Savunma sanayimizi tamamen milli ve yerli hale getirmek için büyük atılımlarımız var. Bu yıl hamd olsun turizmde bütün yılların rekorunu kırıyoruz. İhracat rekora koşuyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı artmaya devam ediyor. İzmit Körfezi\'nde gemilerin biri giriyor biri çıkıyor. Uluslararası taşıma yapan TIR\'larımız vızır vızır çalışıyor. İçeride ve dışarıda istikrarımızdan rahatsız olanların olduğunu biliyoruz. Şimdi ensesine vurup lokmasını aldıkları Türkiye\'yi arıyorlar. Böyle bir Türkiye yok. Türkiye ensesine vurulup ekmeği alınan bir ülke değildir. Türkiye, bölgesinde olayları seyreden değil yöneten bir ülkedir. Çünkü Türkiye\'nin başında milletini, ülkesini seven bir lideri, Recep Tayyip Erdoğan\'ı var. Özellikle yurtdışında yayın yapan bazı gazeteler televizyonlar sosyal medya siteleri Türkiye\'yi kötü göstermek için terör örgütleriyle sıkı bir işbirliği içerisinde çalışıyor. Bizim hedefimiz güzel Türkiye\'yi medeni alemlerde daha yukarı taşıyıp lider ülkeler arasına sokmak. Eğitimden sağlığa, ulaşımdan haberleşmeye, sanayiden ticarete, tarıma kadar her alanda büyümeye, Türkiye\'yi daha ileri hedeflere taşımaya kararlıyız\" ifadelerini kullandı.

\'SIKINTILARDAN GÜÇLENEREK ÇIKACAĞIZ\'

Dış güçlerin 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile ulaşamadıkları hedeflerine Türkiye ekonomisine saldırarak ulaşmaya çalıştıklarına dikkat çeken TBMM Başkanı Yıldırım, \"Anadolu zor bir coğrafya. Tarihin hiçbir döneminde bu coğrafyada bize rahat yüzü olmadı. 40 yıldır yaptıkları gibi emperyalistlerin maşası PKK, PYD, DEAŞ gibi örgütleri üzerimize sürdüler. Sürmeye devam ediyorlar. Aynı şekilde dün darbe teşebbüsüyle ulaşamadıkları hedefe, şimdi ekonomimizi zayıflatarak, sosyal barışımızı, kardeşliğimizi bozarak ulaşmaya çalışacaklar. Sizler siyah iple beyaz ipi birbirinden ayırır gibi, taş üstüne taş koyanlarla laf üstüne laf koyanları birbirinden çok iyi ayırt edersiniz. Siz birliğimizin, dirliğimizin, kardeşliğimizin teminatısınız. Türkiye\'ye tuzak kurmak isteyenlere asla fırsat vermezsiniz. Türkiye, gönül coğrafyamızda yaşayan bütün mazlumların umut kapısıdır. Türkiye, dünyanın neresinde bir mazlum varsa yardım etmek için tereddütsüz koşmaktadır. Bu hasretimizi yaşatmak için milletçe, devletçe güçlü olmak mecburiyetindeyiz. İnşallah yarınımız, bugünümüzden daha iyi olacak. Sıkıntı çekeceğiz, ancak bu sıkıntıdan daha da güçlenerek çıkacağız. İç huzurumuzu, kardeşliğimizi, barışımızı kimsenin bozmasına izin vermeyeceğiz. Ne yaparsak birlikte yapacağız. Yaşadığımız yerleri güzelleştirmek için durmadan, yorulmadan çalışacağız. Toprağı ekip yeşerteceğiz. Daha güzel yarınları birlikte inşa edeceğiz\" dedi.

Konuşmasının son anlarında TBMM Başkanı Binali Yıldırım\'ın sesi kısıldı. Yıldırım\'ın konuşmasını tamamlamasının ardından protokol üyeleri Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı\'nın temelinin atılması için ilk butona bastı.

PROJE DETAYLARI

Temeli atılan Gebze OSB-Darıca Sahil Metro Hattı\'nda 4\'üncü otomasyon düzeyinde bulunan tam otomatik sürücüsüz metro hizmet verecek. Sistem daha iyi ivmelenme, frenleme ve işletme hızı sayesinde son duraklar arası minimum yolculuk süresi ile daha üstün bir hizmet sağlayacak. Buna bağlı olarak yolcunun ortalama bekleme süresi azalırken, yolcu yığılmalarının da önüne geçilecek. İstasyonlardaki bekleme süreleri şartlara göre Kontrol Merkezi’nden ayarlanabilecek. Sürücüsüz metro sistemlerinde sürücünün yaptığı tüm müdahale ve kontroller, elektronik sistemler yardımı ile Trafik Kontrol Merkezi’nden yapılıyor. Trende yaşanabilecek arıza, yangın, acil durum gibi durumlarda Kontrol Merkezi’ndeki tren ile ilgili iş istasyonuna gelen alarm bilgisine göre trene müdahale edilecek.

Gebze-Darıca metro hattında bin 80 yolcu kapasiteli, 4 araçtan oluşan GoA4 sürücüsüz metro kullanılacak. Sürücüsüz metro 12 istasyonlu, 15,6 kilometrelik metro hattında sinyalizasyon ekipmanları sayesinde 90 saniye aralıklarla sefer yapmaya elverişli olacak. Gebze-Darıca arasında uzanacak 15,6 kilometrelik metro hattı çalışmasının bin 560 günde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor. Gidiş ve dönüş olarak 2 tünelde toplam 32 kilometrelik bir hat yapılacak. Hattın yüzde 94’lük kısmı yerin altından işleyecek. Hat üzerinde 12 istasyon yer alacak. Darıca, Gebze ve OSB’ler arasında ulaşım 19 dakikada sağlanacak. Hattın 14,7 kilometresi tünel 900 metresi hemzemin olarak yapılacak. Metro araçlarının her türlü bakım ve onarımına cevap verecek bakım onarım sahası ile araç deposu ve kontrol kumanda merkezi hattın sonundaki Pelitli bölgesinde yapılacak. Planlanan TCDD Gar istasyonu ile Marmaray ve Hızlı Tren üzerinden İstanbul başta olmak üzere diğer şehirler ile bağlantı sağlanacak.

