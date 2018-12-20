TBMM Başkanı Yıldırım: Cezalı köprü geçişleri gözden geçirilmeli

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, cezalı köprü geçişlerine ilişkin, "Geçişlere konu olan araçların yeni baştan gözden geçirilmesi lazım." dedi.

Yıldırım, Ulaştırma Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü’nde, UKOME kararına aykırı geçiş yapıp ceza alan araç sahipleriyle bir araya geldi.

Yıldırım, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, cezalı köprü geçişlerine ilişkin, "Geçişlere konu olan araçların yeni baştan gözden geçirilmesi lazım. 6001 sayılı Karayolları Kanunu'na geçici bir madde koyarak bu işi kökten çözeceğiz." dedi.

"Karışıklık var"

Yıldırım, "Yani bunlardan (araçlardan) hangisinin kamyon türü muameleye tabi tutulacağının, hangilerinin bunun dışında kalacağının belirlenmesi lazım. Burada bir karışıklık var." diye konuştu.