TBMM BAŞKANI YILDIRIM ÇAMLICA CAMİİ VE KULE İNŞAATINI İNCELEDİ

İSTANBUL DHA

Türkiye Büyük Millet Meclisi(TBMM) Başkan Binali Yıldırım, Çamlıca Camii\'nde incelemelerde bulundu.

Binali Yıldırım, Üsküdar\'da inşaatı devam eden Çamlıca Camii ve Çamlıca Televizyon Kulesi\'nde incelemelerde bulunurken yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yıldırım, daha sonra eşi Semiha Yıldırım ile Çengelköy Mezarlığı\'nda aile kabristanını ziyaret etti ve dua ettikten sonra mezarlara su döktü. Yıldırım, 15 Temmuz şehit mezarlarında da dua etti. Yıldırım ardından, bir vatandaşın defin törenine de katıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Yıldırım\'ın Camii inşaatından inceleme

-Yetkililerden bilgi alması

-Kule inşaatında inceleme yaparak bilgi alması

-Aile kabristanına ziyaret

-Dua etmesi

-Mezarlara su dökmesi

-Defin törenine katılması