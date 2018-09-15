TBMM Başkanı Yıldırım: "Kasımpaşalı birisiyim, Galatasaray taraftarıyım"

\"Galatasaray, ülkemiz adına gururumuz olacak\"

\"Siyasetin zemini her zaman kaygandır ama ara sıra futbolun zemini de kaygan olabiliyor\"

Serhan TÜRK / İSTANBUL (DHA) - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Spor Toto Süper Lig\'in 5\'inci haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa arasında oynanan mücadelenin ardından basın mensuplarının karşısına çıktı.

Coşkulu bir maç olduğunu söyleyen Yıldırım, seyirci ve oyuncuların maçın hakkını verdiğini belirterek, \"Doğrusu benim için biraz farklı bir durum. Kasımpaşalı birisiyim. Galatasaray taraftarıyım. İki arada bir derede kaldım. Bu maçtır. Hayatın sonu değil. Birisi mutlaka kazanacak. Daha sonra kaybeden yine kazanır. Önemli olan maçın kaliteli, centilmence, coşku içinde bir oyunun özelliklerine uygun olarak tamamlanması. Buraya insanlar streslerini atmak, sorunlarını biraz unutmak için geliyor. Çok keyifli bir maç oldu. Galatasaray\'ı tebrik ediyorum. Kasımpaşa takımını da centilmence oyunlarından dolayı tebrik ediyorum. Seyirciler stada gol görmek için geliyor. Gollü maç, seyircinin beklentisini karşılamak anlamına geliyor. Hangisinin attığından ziyade bol golün görülmesidir\" dedi.

\"GALATASARAY, ÜLKEMİZ ADINA GURURUMUZ OLACAK\"

Binali Yıldırım, Galatasaray\'ın UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde Rusya\'nın Lokomotiv Moskova takımıyla karşılaşacağını hatırlatarak, \"Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde oynayacak. Bu da onlar için güzel bir başlangıç ve moral oldu. İnşallah Şampiyonlar Ligi\'nde de çok iyi sonuçlar alacak. Buna inanıyoruz. Ülkemiz adına gururumuz olacaklar. Şampiyonlar Ligi\'ne 15 kez ile Türkiye\'de en çok katılan takım Galatasaray. Bu sefer de inşallah güzel sonuçlar bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"SİYASETİN ZEMİNİ HER ZAMAN KAYGANDIR AMA ARA SIRA FUTBOLUN ZEMİNİ DE KAYGAN OLABİLİYOR\"

Yıldırım, TT Stadyumu\'nun zemini ile ilgili gelen bir soruya, \"Siyasetin zemini her zaman kaygandır ama ara sıra futbolun zemini de kaygan olabiliyor (Gülere)\" yanıtını verdi.

TBB Başkanı son olarak hangi futbolcuları beğendiğinin sorulması üzerine ise \"O kadar uzmanlığım yok. Adlarını da tam bilmem ama güzel oyun oynadılar. Başkan detaylarını biliyor. Maç sırasında hangi futbolcular gelecek vadediyorsa hepsini bana anlattı.\" diyerek sözlerini noktaladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Binali Yıldırım\'ın açıklamaları