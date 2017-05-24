TBMM Başkanı, yeni Meclis binası istedi!

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekillerine gönderdiği iftar davetinde sürpriz bir mesaja da yer verdi. 57 yıllık TBMM ana binasının tadilatlara karşın artık ihtiyaçları karşılamadığını savunan Kahraman, "Muhakkak ki Gazi Meclisimiz, devletimiz ve misyonumuzla mütenasip güzel bir binaya kavuşmalıdır" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre, Kahraman, iktidar ve muhalefetten tüm milletvekillerini 14 Haziran’da vereceği iftara davet etti. Kahraman, mektubunda iftara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın da katılacağını bildirdi. Meclis Başkanı, tüm vekillerin çağrıldığı bu davet dışında geçen yıl olduğu gibi 7 Haziran’da kadın milletvekillerine ayrı bir iftar da vereceğini açıkladı. İktidar ve muhalefetten kadın milletvekilleri bu iftara ayrıca davet edildi.

Yeni bina temennisi

Mektuba eklediği bir metinde TBMM’de 10 aydan beri süren tadilat çalışmalarını anlatan Kahraman, mesajının sonunda "Bildiğiniz gibi mevcut ana binamızın projesi 1937 yılında yapılmıştır. Harp ve mali imkansızlıklar sebebi ile inşaat 1960 yılında tamamlanabilmiştir. 57 yıllık binamız ihtiyaçları karşılayamamaktadır. Muhakkak ki Gazi Meclisimiz, devletimiz ve misyonumuzla mütenasip güzel bir binaya kavuşmalıdır. Zaman içinde böyle bir binanın gerçekleşmesi temennisi ile nice mübarek günlere, sağlık, sıhhat ve afiyet içinde hayırlı çalışmalara ve başarılara ulaşmanızı dilerim” dedi.

Sözde sığınaktı

Meclis yönetimi, 15 Temmuz saldırısından sonra masrafları gönüllü işadamlarınca karşılanan 20 milyon liraya yakın onarım ve yenileme çalışması yaptı. Darbe girişimi iddianamesinde de Meclis’i bombalayan F-16 pilotlarının verdiği zarar 19 milyon 472 bin 380 lira olarak kaydedildi.

Milletvekillerine gönderdiği mektupta kulislerin yenilendiğini vurgulayan Kahraman, bazı milletvekillerince eleştirilen yeni mekanlarla ilgili, “Geniş, kullanışlı ve ferah bir hale getirildi. Başkanlık Divanı salonu genişletildi. Meclisimizi layıkıyla temsil edebilecek bir hale getirildi. Depo olarak kullanılan ve sözde sığınak olarak bilinen mekanlarımız yeniden inşa edildi. Ayrıca ana bina ile yıkılan A-B blokları arasındaki alanın altında günümüz şartlarına ve sivil savunma normlarına uygun toplantı salonu da olan bir sığınağın yeniden inşası planlanmaktadır” dedi. Kahraman, kulislerin altında kadınlar için ayrı olacak şekilde inşa edilen 350 kişilik mecsidin iki hafta sonra ibadete açılacağını, Yalova’daki sosyal tesisin de yıl içerisinde hizmete gireceğini açıkladı.