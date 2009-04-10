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Politika

TBMM Başkanı Toptan Bosna Hersek’te

10 Nisan 2009 03:00



TBMM Başkanı Köksal Toptan, Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı Konseyi Başkanı Nebojşa Radmanoviç ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Konseyi Binasında gerçekleşen görüşmeye, konsey üyeleri Haris Silajdziç ve Zeliko Komşiç de katıldı.

Görüşmede, TBMM Türkiye-Bosna Hersek Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanvekili, AK Parti Bursa Milletvekili Hayrettin Çakmak, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, AK Parti Mersin Milletvekili Ali Er, CHP Zonguldak Milletvekili Ali Koçal ve MHP Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Bülent Tulun da hazır bulundu.

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