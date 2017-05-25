"TBMM Başkanı, sorularımızdan rahatsız; AKP, Kavurmacı'nın üzerine titriyor"

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, AKP'li Kadir Topbaş'ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın tahliyesine ilişkin sorularının Meclis Başkanı İsmail Kahraman tarafından "özel yaşam" gerekçesiyle geri gönderildiğini açıkladı. Yarkadaş, "İsmail Kahraman, Kavurmacı'ya ilişkin sorularımızdan rahatsız oluyor. AKP Kavurmacı'nın üzerine titriyor" eleştirisinde bulundu.

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Kavurmacı'nın tahliyesine ilişkin Başbakan Binali Yıldırım'a dokuz soruluk bir yazılı önerge verdi. Yarkadaş'ın önergesi, TBMM Başkanı İsmail Kahraman tarafından "Bunlar özel yaşama ilişkin sorular" denerek geri gönderildi.

Önergesinin geri gönderildiğini açıklayan Yarkadaş, şöyle konuştu:

"TBMM'nin iç tüzüğünün 96. maddesine dayanarak verdiğim dokuz soruluk önerge, TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ı da rahatsız etmiş. Topbaş'ın damadı Kavurmacı'yı adeta koruma çemberine almışlar. AKP'liler Kavurmacı'nın üzerine titriyor... Ona ilişkin hiçbir sorumuza yanıt vermiyorlar. Dün de Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a genel kurulda Kavurmacı'nın nerede olduğunu sordum. O da sorumu yanıtlamadı. Belli ki; büyük bir uzlaşma var ve damada toz kondurmayacaklar.

"Zaten AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 'Kavurmacı'nın tahliyesi yargının işidir' diyerek, 'Bu işi fazla kurcalamayın' mesajı verdi. Ağır Ceza Mahkemesi de Kavurmacı'ya ilişkin iddianameyi kabul etmedi. Bunlar kendiliğinden olan şeyler değil... Dün gece Bank Asya Genel Müdürü de tahliye edildi. Bank Asya'ya iki TL yatıranlar tutuklu; Bank Asya Genel Müdürü serbest. Parası olan çıkıyor, gariban ise cezaevini boyluyor.''

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın geri gönderdiği soruları da medyayla paylaşan Yarkadaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geri gönderilen önergemizdeki bir soru Kavurmacı'nın tahliyesi karşılığında Kadir Topbaş'ın yeniden aday olmama pazarlığının yapılıp yapılmadığıydı... İsmail Kahraman, bu soruyu özel yaşama ilişkin olduğu gerekçesiyle reddetmiş... Bir diğer soru ise Kavurmacı'nın cezaevi hasta sevk zincirinde olmamasına rağmen, özel hastane raporuyla tahliye edilmesine ilişkindi... Biz o soruda anayasanın ilgili maddelerinin ihlal edilmesine neden sessiz kalındığını sorduk. Başbakan'a sorduğumuz bu soru da özel yaşama ilişkin olduğu gerekçesiyle geri gönderildi."

CHP'li Yarkadaş, Kahraman'ın geri yolladığı ve Başbakan Yıldırım'a ulaştırmadığı diğer sorunun ise şu olduğunu belirtti:

"Cezaevinde 1081 tutuklu hasta ve tahliye bekliyor. Bu sayı bizim değil Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı bir veri... Benim Meclis'te gündeme getirdiğim bir tutuklunun durumunu da aynı önergede dile getirdim. Wernice Korsakoff hastası Bülent Özdemir ile şizofreni hastası Kemal Gömi'nin durumuna dikkat çektim. Ve 'Bu kişiler siyasi akrabalara sahip olmadıkları için mi tahliye edilmiyor?' diye sordum. Başkana Kahraman bu sorumdan da rahatsızlık duymuş... Çünkü; aynı soruda 'Bu kişilerin hastalıkları, Kavurmacı'nınkinden daha mı önemsizdir?' demiştim. Kahraman bu soruları geri yolladığına göre, cevabımızı almış olduk aslında..."

"Kahraman Meclis binasını satmak istiyor"

Yarkadaş, geri gönderilen dokuz sorusu içinde Topbaş'ın 'FETÖ' sanığı damadı Kavurmacı'nın tahliyesine ilişkin tüm soruların olduğunu ancak bunların da cevapsız kaldığını açıkladı. Yarkadaş, "Meclis Başkanı Kahraman, Meclis'i çalıştırıp denetim görevimizi sağlıklı bir şekilde yaptırmak yerine, kafayı ranta takmış... Onun zihnindeki meclis, geniş bir arazi üzerinde bulunan ve derhal satılıp paraya çevrilmesi gereken eski bir binadan ibaret... O meclis binasının yerini, imara açılacak; AVM'lere ve otellere peşkeş çekilecek bir arazi görüyor. Demokrasi zihninde en küçük bir yer bile işgal etmiyor.''