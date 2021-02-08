TBMM Başkanı Şentop: Yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakarak herkesin, bu işin gerçekleşebilirliğini denemesi kanaatindeyim

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin olarak, "Herkesin, yeni anayasa konusunda niyet okumayı bir kenara bırakıp bu işin gerçekleşebilirliğini denemesi kanaatindeyim" açıklamasını yaptı.

TBMM Başkanı Şentop, Ankara'da gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İstanbul Başsavcılığı, "Enis Berberoğlu yeniden yargılanmalı" kararına yönelik olarak Şentop, "AYM bir karar verdi, başsavcılığa intikal etti. AYM kararında ihlalin nasıl kaldırılacağına dair açıklamasında ifade etmişti. Başsavcılığın talebi ona uygun bir süreç." dedi.

Yeni anayasa açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni anayasa tartışmalarına ilişkin açıklamalarıyla ne düşündüğü sorulan Şentop, "Yeni anayasa fikri her zaman bütün herkeste heyecan uyandırıyor. Yeni anayasa konusunda herkesin yapılması yönündeki kararlılığını görüyorum. Hükûmet sistemi tartışması bizatihi zaten anayasa tartışması demektir.Bir taraftan anayasa tartışması yapmak, bir taraftan da onun da içinde olduğu yeni anayasa tartışmasından kaçınmak doğru değildir. Yeni anayasa konusunda niyet okumayı kenara bırakıp herkesin bu işin gerçekleşebilirliğini denemesi kanaatindeyim." ifadesini kullandı.