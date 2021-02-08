İstanbul Başsavcılığı AYM'nin kararına uyarak "Berberoğlu yeniden yargılanmalı" dedi; gözler 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enis Berberoğlu hakkında AYM kararı doğrultusunda yeniden yargılamanın kabulü, verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi ve TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi istenmesini talep etti.

Şimdi gözler 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin vereceği karara çevrildi.

Başsavcılıkça İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen talep yazısında, eski CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne yapmış olduğu bireysel başvurunun 21 Ocak'ta karara bağlanarak oy birliğiyle başvurusunun kabul edilebilir bulunduğu belirtildi.

Yazıda, "AYM kararında sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun Anayasa'nın geçici 20. Maddesinin yürürlüğe girmesinden sonra yapılan seçimlerde milletvekili seçilmesi nedeniyle tekrardan yasama dokunulmazlığını elde ettiğini, ancak yargılamaya devam edilmesi nedeniyle sanık Kadri Enis Berberoğlu'nun Anayasal siyasi faaliyette bulunma ve seçilme hakkının ihlal edildiğine karar verildiği" kaydedildi.

"Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruları kabul ve karara bağlama noktasında Anayasaya tarafından yetkilendirilmiş olup kararları Anayasal olarak bağlayıcı niteliktedir" vurgusu yapılan yazıda, "Anayasa Mahkemesi'nin 21 Ocak 2021 tarihli kararında da belirtildiği üzere sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında yeniden yargılamanın kabulü, hakkında verilmiş mahkumiyet hükmüne ilişkin infaz işlemlerinin durdurulması, sanığın hükümlü statüsü sona erdirilerek hakkında yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi ve sanık Kadri Enis Berberoğlu hakkında TBMM'den dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke düzenlenmesi kamu adına talep ve mütalaa olunur" ifadeleri kullanıldı.

Anayasa Mahkemesi "Hak ihlali var" demişti

Anayasa Mahkemesi'nin geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararında, Berberoğlu hakkında ilk kararı uygulamayan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yeni bir hak ihlaline yol açtığı belirtilmişti.

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Kararda, Berberoğlu hakkında, "yeniden yargılama işlemlerine başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, hükümlü statüsünün sona erdirilmesi, yeniden yapılacak yargılamada durma kararı vermesi" işlemlerinin zorunlu olduğu belirtilerek; 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin bunu yerine getirmekle yükümlü olduğu vurgulanmıştı.