TBMM Başkanı Şentop: Yaşadığımız dünyada maalesef fırsat eşitliği ve paylaşım adaleti bulunmuyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Yaşadığımız dünyada maalesef fırsat eşitliği ve paylaşım adaleti bulunmuyor, kaynaklara herkes eşit şekilde erişemiyor. Paylaşım adaleti olmadığı için teknolojik olarak gelinen seviye ve sahip olunan imkanlar sosyal çelişkileri giderek derinleştiriyor" dedi.



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Houston Clear-Lake Üniversitesi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin ortaklaşa düzenlediği 'Uluslararası Sosyal Bilimler ve İnsanlık Konferansı 2021'e video mesaj gönderdi. Şentop, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs ile yeni bir düzenin içine girdiklerini belirterek, "Eğitim faaliyetlerini online yürütüyor; sempozyumları, akademik toplantıları çevrimiçi olarak kameralar aracılığıyla yapıyoruz. Esasında yeni bir yöntem olan bu çevrimiçi buluşmalar bir kolay eğitim, etkileşim yöntemi olarak bundan sonra da hayatımızda yer almaya devam edecek gibi görünüyor" dedi.



Şentop, bilime meraklı olan insanların her şeyi incelediğine dikkati çekerek, "İnsanı bireysel ve toplumsal özellikleriyle tam manasıyla kavramak birçok meselenin çözümü açısından son derece önemlidir. Sosyal bilimlerde 'insan kimdir, nedir' sorusu hiçbir zaman değerini yitirmemiş bir sorudur. İnsan, merak eden, soran, sorgulayan, anlamaya, anlamlandırmaya çalışan, değer üreten bir varlıktır. Kendinden başlamak üzere gözünün gördüğü, kulağının işittiği, aklının erdiği, hissettiği her şey hakkında fikir yürüten bir varlık. Bilmeye ve öğrenmeye son derece meraklı olan insan kendinden başlamak üzere her şeyi inceler, araştırır. Kâinattaki her varlığın yaratılışı ve meydana gelişi hususunda cevap bulmaya çalışır" diye konuştu.



"Fırsat eşitliği bulunmuyor"





Şentop, dünyaya hükmederek medeniyetler kuranın da dünyayı kana bulayan, çevreyi kirleten, ekosistemi bozanın da aynı insan olduğunu belirterek, "Bugün salgınla birlikte bütün ülkelerin, bütün bilim insanlarının kısacası bütün insanlığın birlikte hareket etme zorunluluğuyla bir kez daha yüzleştik. Yaşadığımız dünyada maalesef fırsat eşitliği ve paylaşım adaleti bulunmuyor, kaynaklara herkes eşit şekilde erişemiyor. Paylaşım adaleti olmadığı için teknolojik olarak gelinen seviye ve sahip olunan imkanlar sosyal çelişkileri giderek derinleştiriyor. Bu durum insanlığın ortak geleceğine dair duyduğumuz endişenin artmasına sebep oluyor. Geleceğimizi güvence altına almak için dünyanın kaynaklarını daha iyi şekilde kullanmayı, adil şekilde bölüşmeyi sağlayacak bir sistemi kurmak zorundayız" ifadesini kullandı. (DHA)