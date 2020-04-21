TBMM Başkanı Şentop, TV dizisine konuk olacak

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında setlere ara verilmesinin ardından TRT 1'de izleyiciyle buluşan Ev Yapımı dizisinde Meclis'in 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı konu olacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, yapımın oyuncularından Şoray Uzun'un oğlu Selim Can ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirecek ve çocukların bayramını kutlayacak.

Senaryosu Birol Güven tarafından kaleme alınan, oyuncuların kendi evlerinde ve tamamen kendi imkanlarıyla çektikleri dizi, perşembe akşamları TRT 1'de izleyiciyle buluşuyor.