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Politika

TBMM Başkanı Şentop'tan Tunus açıklaması: Yaşananlar endişe verici

26 Temmuz 2021 09:20

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu açıkladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir" dedi. 

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı: 

"Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrimeşrudur; Tunus'ta da gayrimeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır." (DHA)

 

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