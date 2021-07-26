TBMM Başkanı Şentop'tan Tunus açıklaması: Yaşananlar endişe verici

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said, Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu açıkladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir" dedi.



TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce olarak paylaştığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir; seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri/bürokratik darbe her yerde gayrimeşrudur; Tunus'ta da gayrimeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır." (DHA)