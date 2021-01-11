TBMM Başkanı Şentop'tan 'sözde cumhurbaşkanı' açıklaması: Her kurumu itibarsızlaştırmaya çalışırsak, devlet kalmaz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik 'Sözde Cumhurbaşkanı' sözleri ile ilgili, "'Sözde' dediğiniz zaman onun aslında gerçekliğe uygun olmadığını söylemiş olursunuz. Seçim yapılmış; hepimizin seçildiği bir seçim, bu bir realite, bu bir gerçeklik. Her kurumu itibarsızlaştırmaya çalışırsak, devlet diye bir şey kalmaz" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle, Meclis’te Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti. Parlamento muhabirlerinin sorularını yanıtlayan Şentop, TBMM’de yeni bir içtüzüğe ihtiyaç olduğunu söyledi. Şentop, "Yeni Hükümet Sistemi’ne geçtik. TBMM İçtüzüğü oldukça eski. Yeni sisteme göre yasama alanında daha etkin enstrümanlara ihtiyaç var. Yeni sistemin paradigmasına uygun, hükümet sistemine uygun bir iç tüzük yapılması lazım. Yeni bir iç tüzük yapılması daha doğru olur; yeni sisteme göre ve bu çerçevede mevcut olan ve iyi işleyen sorunsuz gördüğümüz düzenlemeler mevcut iç tüzükte muhafaza edilebilir. Siyasi partilerin iç tüzükte, Meclis'te en azından grubu bulunan partilerin, bütün milletvekillerinin bu yönde bir iradelerinin olması halinde bu konuda bir adım atılabilir diye düşünüyorum" dedi.

"Devlet diye bir şey kalmaz"

Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sözlerinin sorulması üzerine, söylenecek sözlerinin olduğunu; ancak bulunduğu konum itibarı ile siyasi bir polemiğe de girmek istemediğini belirtti. Şentop şöyle dedi:

"Benim bir tek kaygım anayasal kurumların, anayasal işleyişin, mevzuatın, demokrasinin, siyasetin belli bir hassasiyette yürümesi. Benim de güzel fikirlerim var aslında; ama dediğim gibi bulunduğum konum itibarı ile bu tür polemiklere girmem. ‘Sözde Cumhurbaşkanı’ ile ilgili bir açıklama ihtiyacı duydum. Kaygım anayasal işleyişin belli çerçevede yürümesine yönelik bir kaygı; ‘sözde Cumhurbaşkanı’ açıklaması farklı bir yere gider. Bunun sonu yok, ucu yok. 'Sözde' dediğiniz zaman onun aslında gerçekliğe uygun olmadığını söylemiş olursunuz. 'Sözde' tabiri gerçekte olmayanlar için kullanılır. Cumhurbaşkanı ile ilgili anayasada bir çerçeve var, Anayasa’da var, kanunlarda var. Seçim yapılmış; hepimizin seçildiği bir seçim, bu bir realite, bu bir gerçeklik. Her kurumu itibarsızlaştırmaya çalışırsak, devlet diye bir şey kalmaz. Bu zararı bütün milletimize yapmış oluruz. Dolayısıyla bunlar bir tartışmadan çıkarak karşılıklı hakarete girer. Mahkemelerde tazminat davaları açılır. Bu siyaseti zayıflatır."

"Eleştiriyi zekice yapmak gerekir"

Şentop, eleştiri olabileceğini ifade ederek, "Bütün parlamentolarda ve genel olarak siyasette, dünyada, bizde 'nükte' denilen bir yaklaşım vardır. Eleştiri yaparken bunu çok ince, çok zekice çok zarif bir şekilde yapmak, bir taraftan eleştirinizi yapmak; ama bir taraftan da ortaya, eleştirdiğiniz kişilerin bile hoş karşılayabileceği bir tablo, sonuç ortaya koyabilmek. Bizim siyasetimizde de bunun çok örnekleri vardır geriye dönüp baktığımızda. Böyle bir durum içinde siyaseti yürütmemiz gerekir" değerlendirmesinde bulundu.

HDP'nin kapatılması iddialarına ilişkin açıklama

Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, HDP’nin kapatılmasına ilişkin sözlerinin hatırlatılması üzerine, Anayasa’da siyasi partilerin kapatılmasına ilişkin hükümler olduğunu hatırlatarak, yakın bir zamanda herhangi bir partiye kapatılma davası açılmadığını söyledi. Parti kapatılmasına ilişkin prosedürleri hatırlatan Şentop, "Bunun nasıl olacağı mevzuatımızda belli. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bir dava açıyor, bir hazırlık yapıyor, gerekli görürse dava açıyor. Bunu resen yapabiliyor veya Siyasi Partiler Kanunu'na göre belli şartları sağlayan siyasi partilerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı davayı açabiliyor. Nihayetinde karar Anayasa Mahkemesinde değerlendiriliyor. Bu konuda benim hukuki sürecin ne olduğunu izah etme dışında bir açıklama yapmam doğru olmaz bu aşamada" dedi.

ABD'de yaşanan olaylar

TBMM Başkanı Şentop, ABD’de yaşanan olaylara ilişkin soru üzerine de, "ABD Kongresi'nin basılması, kongreye girilmesi, yapılan tahribat üzücüdür. Hangi ülkede olursa olsun üzücüdür. Demokrasi içinde ve hukuk sisteminin işleyişi, kuralları içinde, yapılan seçimden itibaren başkanın belirlenmesine yönelik süreçler var anayasa ve teamüller gereği. Bunlar işliyor ve işlemesi suretiyle ortaya bir netice çıkacak. Herkesin bunu kabul etmesi gerekir. Hala burnundan kıl aldırmama tavrı, 'biz her tarafa laf söyleriz; ama bize kimse laf söyleyemez' tavrı çarşamba akşamı olan görüntülerle, bütün dünyada da Amerika'da da çökmüştür. Herkesin kendini oturup gözden geçirmesi, öz eleştiriler yapması gerekir" ifadelerini kullandı. (DHA)