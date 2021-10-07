TBMM Başkanı Şentop: Salgında 160 ülkeye destek sağladık

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın ev sahipliğinde 7'ncisi düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne (P20) katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Pandeminin sebep olduğu sosyal ve istihdam krizlerine çözümler" başlıklı oturumunda bir konuşma yaptı. Şentop, "Salgının başlangıcından bugüne kadar başta sağlık ekipmanı yardımı olmak üzere 160 ülkeye destek sağlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.



Küresel ve bölgesel krizleri ele alan Meclis Başkanı Şentop, parlamentoda konuşulanların eyleme dönüşmesinin önemine vurgu yaparak, "Dünyamızı güzel ve parlak sözler değil, bütün insanlara aynı değeri veren, gerçekten eşitlikçi ve adil yaklaşımlarla hayata geçirilen eylemler değiştirecektir. Ölçü sözde değil eylemdedir." ifadelerini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başta sağlık ekipmanı yardımı olmak üzere 160 ülkeye destek sağladık"

"Covid-19 salgını sebebiyle ciddi halk sağlığı tedbirlerinin uygulandı. Böylece salgını etkili bir şekilde yavaşlatmış olduk ancak ekonomik hayat da kısmen sekteye uğradı. Ekonomik durgunluk, bazı ülkelerde işletmeler ve çalışanlar için kaynaklarda kıtlığa ve küresel yatırım akışlarında önemli ölçüde aksamalara sebebiyet verdi. Söz konusu sağlık krizinin bütün dünya tarafından en çok hissedilen boyutunun topluma ve istihdama dair olduğunu düşünüyorum



İnsanlık hiç tecrübe etmediği yeni krizlerle karşı karşıya. Bu sebeple, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma için 2030 Gündemini hedeflerken ekonomik kalkınmamızı sosyal ve çevresel ihtiyaçlarla yeniden dengelemek ve sosyo-ekonomik eşitsizlikleri ele almak için tarihî bir fırsatın eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum.

Türkiye olarak Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin gerçekleştirilmesi için millî bir vizyonun yanında, kuvvetli bir sahiplenme duygusu ile uluslararası dayanışma ve iş birliğinin kaçınılmaz olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla krizin sosyal ve istihdam boyutunu ele alırken aynı zamanda diğer ülkelerle iş birliğimizi kuvvetlendiriyor, ihtiyacı olanlara destek vermeye gayret ediyoruz. Salgının başlangıcından bugüne kadar başta sağlık ekipmanı yardımı olmak üzere 160 ülkeye destek sağlamış olmaktan memnuniyet duyuyoruz."

"Tedavi de ilaç da aşı da küresel olmalı"

"Dünyada her şey küreselleşti. Hastalık ve virüsler de küresel.Tedavi de ilaç da aşı da küresel olmalı. Sadece dünyamızın belli bir bölümünü, mesela sadece Avrupa'yı, sadece G20 ülkelerini sağlıklı tutmak mümkün değil. Dünyanın geri kalan kısmı hastalık ve salgın içindeyse bizler de o hastalık ve salgına maruz kalırız. Bütün dünya, bütün insanlık için, barış içinde, asgari hayat şartlarında bir yaşama alanı oluşturamazsak hiçbirimiz güvende değiliz. Küresel bakmak, küresel düşünmek zorundayız."

"Ölçü sözde değil eylemdedir"

"Parlamento kelimesi köken itibarıyla konuşma mekanlarıdır. Ancak konuşulan sözlerin eyleme dönüşmesi de gerektir. Dünyamızı güzel ve parlak sözler değil, bütün insanlara aynı değeri veren, gerçekten eşitlikçi ve adil yaklaşımlarla hayata geçirilen eylemler değiştirecektir. Ölçü sözde değil eylemdedir."

"Darbeleri ve darbecileri desteklemeyen tutumlar dünyamızın geleceği bakımından önemlidir"

"Avrupa veya Amerika'daki bir sivilin hayatı ile Afganistan'da 'yanlışlıkla' bombalanıp öldürülen veya Yemen ya da Libya'daki bir sivilin hayatının aynı değerde olduğuna içtenlikle ve samimiyetle inanarak eyleme geçmedikçe daha iyi bir dünya gerçekleşmeyecektir. Parlak demokrasi nutukları kulaklarımıza hoş gelse de dünya üzerinde darbeleri ve darbecileri desteklemeyen tutumlar dünyamızın geleceği bakımından önemlidir. G20 ülkeleri olarak bunu başarabilecek altyapıya sahip olduğumuza inanıyorum."