TBMM Başkanı Şentop: Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna’ya başlatılan askeri harekâtı kabul edilemez buluyoruz

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı askeri harekatla ilgili açıklamada bulundu. Şentop, Rusya’nın başlattığı harekatın “kabul edilemez” olduğuna dikkat çekti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Rusya Federasyonu tarafından Ukrayna’ya başlatılan askerî harekâtı kabul edilemez buluyoruz. Bu saldırı, başta bölgemizin istikrarı olmak üzere dünyada barış ve güvenliği sarsabilecek tehlikeli bir adımdır."

"Diyalog yoluyla acilen çözüme kavuşturması en samimi dileğimiz"

"Dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerimiz bulunan Rusya Federasyonu ve Ukrayna’nın bu meseleyi uluslararası hukuk ve Minsk Mutabakatları çerçevesinde, diplomasi ve diyalog yoluyla acilen çözüme kavuşturması en samimi dileğimizdir.

Savaşın kazananı olmayacağını bir kere daha hatırlatırken Ukrayna’nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklediğimizin altını çiziyoruz.”