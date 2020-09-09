TBMM Başkanı Şentop: Mavi vatandan bir damla suyumuzda kimsenin gözü olmasına müsaade etmeyiz, o gözü çıkarırız

"Uluslararası hukukun, uluslararası anlaşmaların, karşılıklı anlaşmaların bize vermiş olduğu haklar ve yetkileri sonuna kadar koruyacağız. Kimsenin zerrece toprağında veya bir damla suyunda gözümüz yoktur ama bizim de bir karış toprağımızda veya mavi vatandan bir damla suyumuzda kimsenin gözü olmasına müsaade etmeyiz. O gözü çıkarırız. Türkiye bunu yapabilecek kudrettedir.

"Doğu Akdeniz'deki olaylar, ihtilaflar, Doğu Akdeniz'e kıyısı olan, burada uluslararası hukuka göre hakları, menfaatleri olan ülkelerin aralarında görüşebileceği, tartışabileceği, karara bağlayabileceği meselelerdir. Batı Akdeniz'den gelip de Doğu Akdeniz'de birtakım hayallerin peşinde, bölgenin huzurunu, barışını bozmaya kimsenin hakkı yoktur.

"Türkiye olarak hukuken haklı olduğumuzu bildiğimiz için her zaman diplomasi yoluyla da müzakereler yoluyla da her konuyu görüşmeye, tartışmaya hazırız ama bu yolla değil de başka türlü Türkiye'ye kendilerince ders vermeye kalkanlara da derslerini verip göndermeye Türkiye'nin muktedir olduğunu ifade etmek isterim."