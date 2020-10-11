TBMM Başkanı Şentop: Hatay'daki yangınla ilgili sorumlular en kısa sürede bulunacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'da 5 gün süren yangına ilişkin sosyal medya hesabından, "Kontrol altına alınan yangınla ilgili terör iddiaları titizlikle ele alınıp sorumlular en kısa sürede bulunacaktır." paylaşımında bulundu.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Hatay'da gerçekleşen yangın hepimizi derinden üzmüştür. Kontrol altına alınan yangınla ilgili terör iddiaları titizlikle ele alınıp sorumlular en kısa sürede bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Hatay'da 5 gün süren yangına ilişkin olarak, bakanlık ve Orman Müdürlüğü’nün ilk müdahalesinde gecikme olduğunu ifade ederek, bölgede daha önce altın aramaları ve sondajlar yapıldığına dikkat çekmişti.