TBMM Başkanı Şentop: Ermenistan artık küresel bir sorundur

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , 'Ermenistan'ın ateşkes kararına rağmen doğrudan sivilleri hedef alan saldırılarının savaş suçu olduğunu' savunarak "Ermenistan artık küresel bir sorundur" ifadesini kullandı.

Şentop, Twitter'daki hesabından, 'Azerbaycan ile Moskova’da alınan ateşkes kararına rağmen Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırılarını sürdürdüğünü' aktardı.

'Bu saldırıların, doğrudan sivilleri hedef alması sebebiyle savaş suçu olduğunu ve yargılama yapılması gerektiğini' savunan Şentop, "Ermenistan artık küresel bir sorundur" paylaşımında bulundu.