TBMM Başkanı Şentop:  Erken seçim istekleri, önceki dönemden kalan bir zihniyetin ürünü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, erken seçim tartışmalarına ilişkin olarak, “Erken seçim istekleri, önceki dönemden kalan bir zihniyetin ürünü.” görüşünü savundu.

Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat’a konuşan Şentop, "Sadece seçim bölgem olan Tekirdağ'a değil, değişik vesilelerle pek çok kentimize gittim. Milletimizin bir erken seçim beklentisi yok. Zaten biz sistem değişikliğini yaparken şunu düşündük; Sık sık seçime gidilmesi nedeniyle oluşan siyasi istikrarsızlık artık son bulmalı." dedi.

Şentop sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskiden seçim kararı almak kolaydı... Bunu zor hale getirdik. Zorlaştırılmasındaki amaç, siyasi istikrarı sağlamak ve Türkiye'nin zaman kaybetmesini önlemek. Erken seçim istekleri, önceki dönemden kalan bir zihniyetin ürünü. Bazı kafalar, eski sistemde kaldıkları için aynı nakarata devam ediyorlar."