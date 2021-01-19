TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde tarafsız cumhurbaşkanı yoktur

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “sözde Cumhurbaşkanı” ifadeleri ile başlayan “tarafsızlık” tartışmalarına ilişkin “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde cumhurbaşkanı taraflıdır, siyasi parti üyesidir. Bir siyasi parti üyesiyse, bir siyasi partinin genel başkanıysa, yetkilisiyse şüphesiz taraflı birisidir” dedi.

Prof. Dr. Melih Bulu açıklaması

Şentop, katıldığı bir televizyon programında, Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanması ile başlayan üniversitelerin özerkliği tartışmasına, “üniversitelerin finansmanı” ile yanıt verdi. ABD’de rektör atamalarına ilişkin farklı yöntemler bulunduğunu ancak üniversitelerin finansmanın da farklılık gösterdiğini söyleyen Şentop, “Kamu üniversiteleri tamamen Hazine’den, devlet tarafından, vatandaşların vergisiyle finanse edilen üniversitelerdir. Finansmanını bütünüyle devletin yaptığı kurumların, kendi kendilerini tam olarak yönetmesi düşünülemez” dedi.

Cumhurbaşkanı yeminindeki “tarafsızlık” vurgusu

Cumhurbaşkanı yeminindeki “tarafsızlık” vurgusuna işaret eden Şentop, “O yeminde bir tarafsızlık ifadesi geçiyor. Bu ifadeye dayanarak tamamen paradigması bambaşka bir sistemi, sadece yemindeki bir kelimeye dayanarak kurgulamaya çalışmak, diğer bütün anayasa maddelerini, hükümlerini görmezlikten gelmektir” dedi.

"Sitemde Cumhurbaşkanı taraflıdır, siyasi parti üyesidir"

Sistemde “tarafsız cumhurbaşkanı olmadığını” kaydeden Şentop, “Cumhurbaşkanı taraflıdır, siyasi parti üyesidir. Siyasi parti genel başkanı olabilir, olmayabilir, bir mecburiyet yok ama bir siyasi parti üyesiyse, bir siyasi partinin genel başkanıysa, yetkilisiyse şüphesiz taraflı birisidir. Anayasa buna engel değil. Oradaki tarafsızlıkla ilgili yemin, hukuki işlem anlamında bir tarafsızlıktır” ifadelerini kullandı.