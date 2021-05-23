TBMM Başkanı Şentop: Akçakoca Müftüsü açığa alındı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Selanik göçmenlerini hedef alan Sakarya'nın Karasu ilçesindeki bir camide cuma namazı öncesinde müftü Şaban Soytekinoğlu, tedbiren görevden uzaklaştırıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cuma namazı konuşmasında Selanik göçmenlerini hedef alan ve "Yüzde 90'ı Sabetayist. Aslında Müslüman değil" diyerek tepki çeken Düzce Akçakoca müftüsü Şaban Soytekinoğlu ile ilgili açıklama yaptı.

"Açığa alınmıştır"

Şentop’un sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Akçakoca Müftüsü’nün, bütün Rumeli muhacirlerini ve göçmenlerini itham eden konuşması çok yanlıştır, cahilcedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız konuyla alakalı gereken adımları atmış, soruşturma açmış ve sözü edilen kişiyi açığa almıştır."

TIKLAYIN: Diyanet, Selanik göçmenlerini ve Ali Koç'u hedef alan açıklamalarının ardından Akçakoca İlçe Müftüsü hakkında soruşturma başlattı