Diyanet, Selanik göçmenlerini ve Ali Koç'u hedef alan açıklamalarının ardından Akçakoca İlçe Müftüsü hakkında soruşturma başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, cuma vaazında Selanik göçmenleri için, "Yüzde 90’ı sabetayist” dedi. Fenerbahçe Kulubü Başkanı Ali Koç'u da isim vermeden hedef alan Soytekin, "İstanbul’da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin bir takımın da başkanı" ifadelerini kullandı. Diyanet İşleri Başkanlığı, tepkilerin ardından Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu, bayram ziyareti için gittiği memleketi Sakarya’nın Karasu ilçesinde Cuma namazı kıldırdı. Müftü Şaban Soytekinoğlu, Cuma vaazında Filistin olayları ve Yahudilere değindi. Soytekinoğlu, Selanik göçmenleriyle ilgili olarak, "Yüzde 90’ı Selanik göçmeni ve sabetayist. Ne demek sabetayist? Müslümanlığa girmiş gözüken Yahudiler. Aslında Müslüman değil" ifadelerini kullandı. Soytekinoğlu, konuşmasının devamını Gezi olaylarına bağlayarak, "İstanbul’da Gezi olaylarında otellerinde barındıran kimdi? Gene Yahudilerdi. Şu an bir şirketin bir takımın da başkanı" sözleriyle isim vermeden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’u hedef aldı.

Fenerbahçe taraftarı ve Balkan derneklerinden tepki

Cami cemaati tarafından kayıt altına alınan Müftü Soytenikoğlu’nun vaazının sosyal medyada yayınlanmasının ardından özellikle Balkan dernekleri ve Fenerbahçe taraftarları sosyal medyada tepki gösterdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlattı

Diyanet İşleri Başkanlığı, yaşanan gelişmeler üzerine Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlattı. Diyanet'ten yapılan açıklamada, "Bazı medya organlarında yer alan haberler nedeniyle Düzce Akçakoca İlçe Müftüsü Şaban Soytekinoğlu hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi. (DHA)