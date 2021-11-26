TBMM Başkanı Şentop: AİHM, teröristlerin hakkını savunmayı bırakarak, demokratik ve hukuki kararlara imza atmalıdır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AİHM'in Türkiye ile ilgili aldığı kararların siyasi ve çifte standartlı olduğuna işaret ederek "AİHM, terörün ve teröristlerin hakkını savunmayı kendine görev bilmeyi bırakarak, demokratik ve hukuki kararlara imza atan bir mahkeme olmalıdır" dedi.

Doğu Akdeniz sorunuyla ilgili ise Şentop, "Burada yaşanan sorunların kaynağı hiç şüphe yok ki Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tır. Arzuladıkları ya da hayal ettikleri şeyler uluslararası hukuka, eşitlik ilkesine ve yapılan anlaşmalara, hatta akla ve mantığa aykırı istek ve taleplerdir" ifadelerini kullandı.