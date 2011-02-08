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Yaşam

TBMM BAŞKANI ŞAHİN'İN ENİŞTESİ VEFAT ETTİ SAFRANBOLU (A.A)

08 Şubat 2011 12:54

-TBMM BAŞKANI ŞAHİN'İN ENİŞTESİ VEFAT ETTİ SAFRANBOLU (A.A) - 08.02.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin'in teyzesinin eşi Şevki Şahin (78), vefat etti.  Alınan bilgiye göre, TBMM Başkanı Şahin'in, Karabük'ün Safranbolu ilçesinde ikamet eden teyzesi Huriye Şahin'in eşi Şevki Şahin, geçirdiği rahatsızlık sonucu Bağlar Mahallesi'ndeki evinde hayatına kaybetti.  Bir çocuk babası Şevki Şahin'in cenazesinin, bugün öğle namazına müteakip Safranbolu'da defnedileceği, cenaze törenine TBMM Başkanı Şahin'in de katılacağı öğrenildi.

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