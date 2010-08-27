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Politika

TBMM BAŞKANI ŞAHİN'DEN PAKİSTAN'A 50 TL ANTALYA (A.A)

27 Ağustos 2010 17:42

-TBMM BAŞKANI ŞAHİN'DEN PAKİSTAN'A 50 TL ANTALYA (A.A) - 27.08.2010 - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mehmet Ali Şahin, Antalya'da kıldığı cuma namazının ardından İstanbul'a hareket etti. Ermenek Mahallesi'ndeki Uzun Duvar Camisi'nde Cuma namazını kılan Mehmet Ali Şahin'e Antalya Valisi Ahmet Altıparmak da eşlik etti. Şahin, namaz sonrası cami çıkışında Pakistan'da meydana gelen sel felaketi için düzenlenen yardım kampanyasına 50 TL bağışladı. Daha sonra havaalanına geçen Mehmet Ali Şahin, Türk Havayolları'nın tarifeli uçağıyla saat 14.15'te İstanbul'a hareket etti. Şahin'i Antalya Valisi Altıparmak ile Antalya İl Emniyet Müdürü Ali Yılmaz uğurladı.

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