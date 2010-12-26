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Politika

TBMM BAŞKANI ŞAHİN SUUDİ ARABİSTAN'I ZİYARET EDECEK TBMM (A.A)

26 Aralık 2010 17:59

-TBMM BAŞKANI ŞAHİN SUUDİ ARABİSTAN'I ZİYARET EDECEK TBMM (A.A) - 26.12.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Suudi Arabistan ziyaretinde Riyad Emiri Prens Salman bin Abdulaziz Al Suad ve Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed Al-Sheikh ile bir araya gelecek. Şahin, beraberindeki parlamento heyetiyle Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed Al-Sheikh'in davetlisi olarak 27-30 Aralık günleri arasında bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Şahin, ziyaretleri çerçevesinde Salı günü Riyad Emiri Prens Salman bin Abdulaziz Al Suad ve Suudi Arabistan Şura Meclisi Başkanı Abdullah Muhammed Al-Sheikh ile görüşecek. TBMM Başkanı Şahin ve beraberindeki heyet, aynı gün, Riyad Uluslararası Türk Okulunu ziyaret edecek. 29 Aralık Çarşamba günü Cidde'deki Türk iş adamları ve vatandaşlarıyla bir araya gelecek olan TBMM Başkanı Şahin, 30 Aralık Perşembe günü beraberindeki heyetle birlikte Türkiye'ye dönecek.

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