-TBMM BAŞKANI ŞAHİN NAMAZI ALANYA'DA KILDI ALANYA (A.A) - 09.09.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''Dokunulmazlıkların kaldırılması diye bir şey demokrasilerde olmaz. Dokunulmazlıkların sınırlandırılması konuşulabilir. Çünkü tüm demokratik ülkelerde dokunulmazlık vardır'' dedi. Şahin, bayram namazını Antalya'nın Alanya ilçesindeki Emine Özmüftüoğlu Camii'nde kıldı. Namazın ardından cami önündeki vatandaşlarla bayramlaşan Şahin, özellikle çocuklara büyük ilgi gösterdi. Şahin, kendisinin bayramını kutlayarak elini öpen çocuklara 10'ar lira harçlık verdi. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, namazdan sonra Alanya İskelesi'ndeki bir restoranda kaymakamlık tarafından düzenlenen kahvaltıya katıldı. Şahin, kahvaltı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların ve İslam aleminin bayramını kutlayarak, şunları söyledi: ''Bu bayrama siyasi tansiyonun biraz yüksek olduğu bir atmosferde giriyoruz. Ancak mübarek bayram yine de hükmünü icra ediyor, büyük bir coşkuyla ve heyecanla bu bayramın manevi havasını yaşıyoruz ve teneffüs ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızın bu bayramın güzelliklerini, bu bayramın iyiliklerini ve yardımlaşma duygusunu en iyi şekilde yaşamalarını tavsiye ediyorum. Ancak bunu söylerken bu imkana sahip olmayanları da unutmamamız gerekir. Gerek ülkemizde, gerek ülkemizin dışında bu bayramı bir bayram coşkusu içerisinde kutlayamayan milyonlar var. 5 saniyede dünyada bir çocuk açlıktan ölmektedir. Dolayısıyla bunun sorumluluğunu hali vakti yerinde olan herkes duymalıdır.'' Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Şahin, bir gazetecinin siyasi parti liderlerinin meydanlardaki üslubunu değerlendirmesini istemesi üzerine şunları kaydetti: ''Daha önce bu konudaki düşüncelerimi açıklamıştım ama bayramın birinci günü bayramın güzelliklerini ve iyi yanlarını yaşayalım ve dolayısıyla herhangi bir eleştiri getirmeyelim diye düşünüyorum. Bayram hükmünü icra ediyor ve hepimizi manevi havası içerisine aldı. Bu bayrama siyasi tansiyonun yüksek olduğu bir hava ile girerken yine de bayramın coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye demokrasi ile yönetilen bir ülkedir ve referandum ciddi bir iştir. Siyasi tansiyonun birazcık yüksek olmasını da anlayışla karşılamak lazım. Pazar günü vatandaşlarımız iradelerini ortaya koyacaklar. Bu irade ortaya çıktıktan sonra tabii ki sonuca hepimiz razı olacağız ve ona göre hareket edeceğiz. Ben pazartesi gününden itibaren yükselmiş olan tansiyonun önemli ölçüde düşeceğini ve herkesin işine bakacağını düşünüyorum.'' Şahin, bir başka gazetecinin, dokunulmazlıkların kaldırılması ile tartışmalar konusundaki fikrini sorması üzerine de şunları söyledi: ''Aslında bu konuyu biraz hatalı bir tartışma olarak görüyorum. Dokunulmazlıkların kaldırılması diye bir şey demokrasilerde olmaz. Dokunulmazlıkların sınırlandırılması konuşulabilir. Çünkü tüm demokratik ülkelerde dokunulmazlık vardır. Dokunulmazlık, milletvekillerinin şahsına tanınmış olan bir imtiyaz değildir. Dokunulmazlık, yasama organına tanınmış olan bir imtiyazdır. Sadece milletvekillerinin dokunulmazlıkları yok. Tüm kamu görevlilerinin aslında muafiyetleri, yani dokunulmazlıkları vardır. Dolayısıyla bunlarla ilgili bir sınırlandırma gerekebilir. Nitekim bu çokça da tartışılmaktadır. O bakımdan iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Dokunulmazlıkların kaldırılmasının doğru olmadığını düşünüyorum. Aksi halde parlamenter demokrasi bundan zarar görür. Ancak dokunulmazlıkların sınırlandırılması görüşülebilir, tartışılabilir. Gerekli şartlar hazırlandığında da bu, anayasa değişikliği yapılarak sağlanabilir.'' Referandumdan ''hayır' çıkmasının meclisteki tansiyonu nasıl etkileyeceği şeklindeki soruyu da yanıtlayan Şahin, 1 Ekimde Meclis açıldığında gündemdeki konuların görüşüleceğini ve milletin iradesine herkesin saygı göstereceği gibi parlamentonun da saygı göstereceğine inandığını dile getirdi.