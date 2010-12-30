-TBMM BAŞKANI ŞAHİN İHSANOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ CİDDE (A.A) - 30.12.2010 - Resmi temaslar nedeniyle üç gündür Suudi Arabistan'da bulunan TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ziyaretinin son günü Cidde'de İslam Kalkınma Teşkilatı (İKT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu ile görüştü, Türk iş adamlarının sorunlarını dinledi. Mekke ziyaretinin ardından Cidde'ye geçen ve Türkiye'ye hareketinden önce Cidde Başkonsolosluğu'nu ziyaret eden TBMM Başkanı Şahin, burada İKT Genel Sekreteri İhsanoğlu ile bir araya geldi. Şahin-İhsanoğlu görüşmesinde çeşitli konuların ele alındığı öğrenildi. TBMM Başkanı Şahin daha sonra Türk iş adamları ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Toplantıda, iş adamlarına ziyareti ile ilgili bilgi veren Şahin, Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin her geçen gün ivme kazandığını vurguladı. Özellikle son yıllarda karşılıklı üst düzey ziyaretlerin, ilişkilerin gelişmesinde etkili olduğunu ifade eden TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, bu ziyaretlerin süreceğini de belirtti. Suudi Arabistan'da 100 bin civarında Türk vatandaşının yaşadığını dile getiren Şahin, bu vatandaşlarımızın çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını, bunların çözümü için de Suudi yetkililerle sürekli temas halinde olunduğunu aktardı. Toplantıya katılan İslam Kalkınma Bankası (İKB) Başkan Yardımcısı Ahmet Tıktık da İKB'nin yapısı hakkında bilgi sunarak, İKB'nin özel yatırımları finanse eden birimine Türkiye'nin üye olmadığını hatırlattı. Tıktık, özel sektörün bu birimdeki finansal destekten yararlanabilmesi için halen TBMM'de olduğunu belirttiği üyelik anlaşmasının bir an önce onaylanması için Şahin'den destek istedi. TBMM Başkanı Şahin daha sonra Türkiye'ye hareket etti.