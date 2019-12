-TBMM BAŞKANI ŞAHİN: İDAMIN GERİ GETİRİLMESİ ZOR TBMM (A.A) - 29.03.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''her ne kadar vicdanlar farklı şeyler söylese de idamın yeniden geri getirilmesi keyfiyetini zor gördüğünü'' belirtti. Şahin, Finlandiya Cumhurbaşkanı Tarja Halonen ile görüşmesinde, bir gazetecinin, ''Kayseri'deki vahşetin ardından idam cezası tekrar dillendirilmeye başlandı. Ne diyorsunuz?'' sorusu üzerine, şöyle konuştu: ''İnsan olarak vahşice işlenen bu cinayetler karşısında, 'bunun failleri yaşamamalı' diye insanın içinden geçiyor. Ancak Türkiye, bilindiği gibi yakın bir tarihte yasalarından idam cezasını kaldırdı. Bu konu tekrar Parlamentonun gündemine gelerek, bundan 10 yıl önce yapılan bir değişiklikten geri adım atılır mı? Bunu tabii şu anda bilemiyorum ama idamın yeniden geri getirilmesi keyfiyetini zor gördüğümü ifade etmek istiyorum, her ne kadar vicdanlarımız bu konuda farklı şeyler söylese de.'' Finlandiya Cumhurbaşkanı Halonen de bu suçların her zaman korkutucu olduğunu söyledi. Ölüm cezalarının kaldırıldığı ülkelerde idam cezasının geri getirilmesi tartışmasının hala sürdüğünü belirten Halonen, ''Ancak şunu söyleyebilirim; ölüm cezasının olduğu ülkelerde de çok daha kötü suçlar hala işlenmektedir. Ölüm cezasını tekrar yasalara sokmakla, bu korkunç suçlar ortadan kalkmamıştır. Etkin bir demokrasi oluşturmalıyız ki bazı insanların ruhen hasta oldukları erken bir zamanda ortaya çıksın. Bence birisi bütün yaşamını cezaevinde geçirirse ve yaptıklarını düşünürse bu, çok iyi bir ceza'' dedi.