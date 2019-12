-TBMM BAŞKANI ŞAHİN GÖREVİ DEVRETTİ TBMM (A.A) - 28.06.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, görevini, en yaşlı üye olması nedeniyle geçici başkanlık yapacak CHP İstanbul Milletvekili Oktay Ekşi'ye devretti. TBMM'de düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Şahin, meclis başkanlığı görevine 2009 yılında seçildiğini, milletin tarihinde önemli bir rol oynayan böyle bir kurumun başkanlığını yapmanın, her siyasiye nasip olmadığını söyledi. Şahin, anayasa ve içtüzüğe uygun olarak yerine getirmeye gayret ettiği görevini, büyük bir gönül huzuru içinde devrettiğini kaydetti. TBMM'nin her türlü zorluğu aşmış olan bir meclis olduğunu belirten Şahin, ''Bundan sonra da önümüze çıkan hür türlü problemi çözecek olan yegane kurumumuzdur. Türk demokrasisi güçlüdür ve daha da güçlenecektir. Ama bazı sorunları aşmak için herhalde demokratik sabır gerekiyor. Bu sabrı gösterirsek Türk demokrasisini daha da güçlendiririz'' dedi. Şahin, daha sonra TBMM Başkanlığı mührünü, Oktay Ekşi'ye vererek görevini devretti. -''EN ERKEN DÜNYAYA GELMİŞ ÜYE''- TBMM Geçici Başkanı Ekşi de Şahin'in ağzından çıkan her cümlenin altında imzası olduğunu ifade etti. TBMM'nin çeşitli dönemleri geride bıraktığını, eşi görülmemiş bir başarı ile demokrasinin bugüne kadar gelmesinde kendine düşen her şeyi en iyi şekilde yerine getirdiğini belirten Ekşi, ''Bugün demokrasiden söz ediyorsak, TBMM'nin demokratik sabır konusunda geçirdiği sınavların tarihi değeri vardır'' dedi. Şahin'in TBMM Başkanlığı döneminin zihinlerde son derece olumlu izler bıraktığını ifade eden Ekşi, kendisinin de geçici başkanlık görevini en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağını söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ekşi, öncelikle ''en yaşlı üye'' ifadesini, ''en erken dünyaya gelmiş üye'' şeklinde değiştirmek istediğini söyledi. -''DEMOKRASİNİN EN ÖNEMLİ GIDASI SABIRDIR''- Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şahin de CHP'nin yemin konusunda kararını değerlendirirken şunları söyledi: ''Kendi takdirleridir. Ama ben, bütün bu sorunların önümüzdeki süreçte çözüleceğine inanıyorum. Demokratik sabır derken bunu kastettim. Demokrasinin en önemli gıdası sabırdır. Sabır göstermezseniz, 'öfkeyle kalkarsanız zararla oturursunuz' atasözünde olduğu gibi... Ben bu sıkıntıları meclisimizin kısa sürede aşacağını düşünüyorum. Geleceğe güvenle bakalım. Hiçbir zaman kuşkuya düşmeyelim. Yeni bir dönemin başlangıcıdır. Halkımız bu meclisten hizmet beklemektedir. Başka meclisimiz de yok. Bir tek meclisimiz var o da TBMM'dir. Başka yerde görev yapacak halimiz yok.'' -EKŞİ ATATÜRK ANITINA ÇELENK KOYDU TBMM Geçici Başkanı Oktay Ekşi daha sonra, Meclis bahçesinde bulunan Atatürk Anıtına çelenk koydu. Anıta çelenk konulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona eren törene, AK Parti Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Ayşe Nur Bahçekapılı, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi ve MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır'ın yanı sıra çok sayıda milletvekili katıldı.