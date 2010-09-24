-TBMM BAŞKANI ŞAHİN ALMANYA'DA DÜSSELDORF (A.A) - 24.09.2010 - 2010 Avrupa Kültür Başkentleri Parlamento Başkanları 3. Toplantısına katılmak amacıyla Almanya Federal Meclis Başkanı Norbert Lammert'in davetlisi olarak Almanya'nın Düsseldorf kentine gelen TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Türk hükümetinin ülkedeki terör belasını ortadan kaldırmak için her türlü çabayı harcadığını söyledi. Şahin, Düsseldorf Merkez Camisinde kıldığı Cuma namazının ardından dernek yöneticileri ve vatandaşlarla sohbet etti. TBMM Başkanı Şahin burada yaptığı konuşmasında, söylediklerinin siyasi bir değerlendirme olmadığı ve bir gerçeğin ifadesi olduğunu belirterek, "Burada Alman vatandaşı olabilirsiniz, ancak Türkiye ile gönül bağınız olduğunu biliyorum. Türkiye her gün daha iyiye doğru gidiyor. 2010 yılında, 2009 yılında yaşanan krizin sıkıntılarını büyük ölçüde üzerinden atmış, 2010 yılının ilk yarısında yüzde 11 gibi bir büyüme yakalamış, sanıyorum Çin'den sonra en büyük büyüme hızını yakalamış bir ülke olmuştur" dedi. Türkiye'nin demokrasisinin de daha da güçleneceğini vurgulayan Şahin, Türkiye'nin insan hakları alanında daha gelişmiş bir ülke haline geldiğine işaret etti. Şahin, konuşmasında şunları söyledi: "Tabi ülkemizin kronikleşmiş bir takım sorunları var. Bunun başında 30 yıla yakın bir süredir ülkemizin başını ağrıtan terör belası var. Bu ülkemize maddi ve manevi çok büyük kayıplar verdirdi. Bunun çözümü konusunda tabii ki hükümetimiz, devletimiz, yetkili kuruluşlar çaba sarf ediyorlar. Bir, iki elinde silahı olan terörist ile devletimizin yetkilileri oturup görüşecek değil. Ancak bu terör belasının Türkiye'nin başından defolup gitmesi için yapılabilecek ne varsa Türk hükümeti bunu yapmanın çabası içindedir. Bu terör belasından Türkiye kurtulduğu takdirde, inanın bölgesinde ve dünyada zaten bir çok yerde yıldızı parlıyor, inşallah kutup yıldızı gibi bir ülke haline gelecektir. Sizler de inşallah ülkemize gelirken daha büyük bir mutluluk ve gurur duyacaksınız. Türkiye'nin dünyadaki bu etkin rolü sizleri de mutlu edecektir". Yurt dışında yaşayan vatandaşların genel seçimlerde bulundukları ülkede oy kullanmalarıyla ilgili kanun meclisten geçtiğini ve yürürlüğe girdiğini belirten Şahin, "Kanun bu konuda yetkiyi Yüksek Seçim Kuruluna vermektedir. Yüksek Seçim Kurulu, vatandaşlarımızın yaşadığı ülkenin koşullarına bağlı olarak, bu ülkeler ile görüşerek halledecektir. 1996 yılında anayasayla bu hak tanınmıştı. Yaklaşık 15 yıl sonra bu kanun yeni çıktı. O zamandan beri kanun çıkmadığı için bir adım atılamamıştı. Bu hükümet döneminde, kanun bu parlamentodan çıktı" dedi. Şahin, oy hakkı konusunda ayrıca şunları söyledi: "Ben 1997 yılında kanun hazırlığı için buraya bir heyetle gelmiştim. Almanya'dakiler, özellikle o zamanın İçişleri Bakanı bize şunu söylemişti: 'Sizin burada yaşayan çok vatandaşınız var. Burada sandık konularak oy kullanılması konusunda güvenliği sağlayamayız. Büyükelçiliklere ve başkonsolosluklara sandık konularak oy kullanmaya sıcak bakmıyoruz'. Şimdi durum nedir?. Onu doğrusu bilmiyorum. Buna şimdi olumsuz yaklaşılmıyorsa, artık ilk seçimlerde burada oy kullanabilirsiniz. Mektupla oy kullanma durumu da söz konusu, ancak bunlar güvenlik nedeni ile tartışılan konular. İngiltere ve Fransa gibi bazı ülkelerde mektupla oy kullanılabiliyor. Mektupla oy kullanılabilir mi, güvenli olur mu, vatandaşlara baskı uygulanabilir mi? gibi konular mecliste tartışılmıştı. Sizlere kısaca şunu söylüyorum, artık kanun çıktı, şimdi sıra uygulamaya geldi. Uygulamayı Yüksek Seçim Kurulu yapacak".