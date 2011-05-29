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Politika

TBMM BAŞKANI ŞAHİN: "BENİM KAMUDA İLK GÖREVİM İMAM HATİPLİKTİR" OVACIK/SAFRANBOLU (A.A)

29 Mayıs 2011 23:21

-TBMM BAŞKANI ŞAHİN: "BENİM KAMUDA İLK GÖREVİM İMAM HATİPLİKTİR" OVACIK/SAFRANBOLU (A.A) - 29.05.2011 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, kamudaki ilk görevinin imam hatiplik olduğunu belirterek, ''Türkiye Cumhuriyeti öylesine sağlam temeller üzerine kurulmuştur ki çalışıldığında, gerekli adımlar atıldığında, bir cami imamı, bu ülkede TBMM Başkanlığına, hatta Cumhurbaşkanına vekalet edebilecek noktaya kadar gelebilir'' dedi.  Şahin, Karabük'ün Ovacık ilçesindeki Pelitçik köyünde geleneksel köy mevlitine katıldı, vatandaşlarla sohbet edip, çadırda yemek yedi. Etkinliği gerçekleştirenlere teşekkür eden Şahin, şunları söyledi: ''Bizim milletimiz, abdestsiz yere basmayan Mehmetçiğin, çocuğuna abdestsiz süt vermeyen annenin sayesinde tarihine şan vermiştir. Bundan sonra da bu millet inşallah ayakta kalacaktır. Dünyanın örnek ülkelerinden biri haline gelecektir. Ama bizim mayamızda var olan işte bu meziyetlerimiz sayesinde olacaktır. Arif Nihat Asya, 'Müslümanlıkla yoğurulan bu yurdu Müslümansız bırakma Allahım' der Dua şiirinde. Ben de şu an aranızda böyle bir dini merasimin sonucunda ancak bunu söyleyebiliyorum. Çünkü, bu kardeşiniz buralardan yetişti. Benim kamuda ilk görevim imam hatipliktir. Ovacık ilçesi Ekincik köyü imam hatibi olarak göreve başladım. Dolayısıyla sizlerin içerisindeki bu merasimin yabancısı değilim. Türkiye Cumhuriyeti öylesine sağlam temeller üzerine kurulmuştur ki çalışıldığında, gerekli adımlar atıldığında, bir cami imamı, bu ülke de TBMM Başkanlığına, hatta Cumhurbaşkanına vekalet edebilecek noktaya kadar gelebilir. O nedenle 88 yıl önce Cumhuriyeti kuran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm ecdadımıza da bu vesile ile bir kez daha rahmetler diliyorum'' Şahin, ilçeye bağlı Başıboyunduruk köyünde köy odasını incelemesinin ardından Safranbolu ilçesindeki Safran Alışveriş Merkezi esnafını ziyaret ederek sohbet etti.  Gezisi sırasında bir mağazadan gömlek ve ceket satın alan Şahin, kendisi ile tanışmaya gelen müşterilere ceketi göstererek görüşlerini aldı.

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