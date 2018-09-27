TBMM Başkanı, partilerin grup başkan vekilleriyle toplantı yaptı

Nursima KESKİN- Kaan ULU/ANKARA, (DHA)- MECLİS Başkanı Binail Yıldırım, divan üyeleri ve siyasi partilerin grup başkan vekilleriyle bir araya gelerek yeni yasama dönemi öncesi toplantı yaptı.

Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Başkanlık Divan toplantısı öncesinde divan üyeleri ve grup başkan vekilleriyle bir araya geldiği toplantı sonrasında CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç, açıklama yaptı. Toplantının gündeminin 5 maddeden oluştuğunu söyleyen Engin Özkoç, yeni yasama yılı öncesi yapılan çalışmalar, güvenlik tedbirleri, meclisin yasama kapasitesi ve etkinliğinin güçlendirilmesi için neler yapılacağı, yeni yasama yılı hazırlıkları ve iç tüzük üzerine görüşüldüğünü bildirdi. Engin Özkoç, 1 Ekim itibariyle yeni yasama yılının başlayacağını anımsatarak, \"Yasalara uygun hale getirilmesi için iç tüzükte acilen düzenlenmesi gereken şeyler var. Bununla ilgili Meclis Başkanlığı bir çalışma yapmış, bunu grup başkanvekillerine dağıtacaklar bu hafta. Burada tartışmalara çok meyledilecek bir konu yok. Sadece yeni sisteme uygun olanlar iç tüzükte düzeltildi ve sanıyorum ki 2-3 oturumda bu halledilecek. Diğeri ise meclis iç tüzüğünün daha işlevsel konuma gelebilmesi için bir iç tüzüğün hazırlanması konusu. Daha geniş zamanda ele alınacak. Burada Sayın Meclis Başkanı\'nın ifadeleri; bütün grup başkan vekilleriyle bir araya gelerek ortak zeminde buluşulmasında hassasiyet gösterilecek\" diye konuştu.

Engin Özkoç, Meclis\'teki oturma düzeni konusunda tam bir mutabakat sağlanamadığını kaydederek, \"Yer konusunda tam bir mutabakat içinde değiliz. Oturma düzeniyle ilgili örnek veriyorum; 6 tane sıra AKP\'ye ayrılmış durumda. İkişer sıra ise diğer partilere eşit şekilde paylaştırılmış durumda. Ancak arkadaşlar 7 sıra bize ait olsun diye yaklaşım getiriyorlar. Onun da doğru olmadığını böyle olunca örneğin İYİ Parti ve MHP, AKP ve CHP aynı sırada, yan yana oturacak bunların doğru olmadığını ifade ettik. Karşılıklı anlayış içinde bunu çözeceğiz diye tahmin ediyorum.\"

Meclis\'te silahlı güvenlik güçlerinin dahi dolaştığını bildiren Engin Özkoç, bu konunun da gündeme geldiğini bildirerek şöyle dedi:

\"Güvenlik önlemleri, kameralar, kontroller artırıldı. Bir de girişlerde yaka kartı almadan gerek basın mensupları, gerek danışman, gerek kulislerde oturanlar emniyetin kim olduğunu bilmek gibi bir kaygısı var. Bu konuda düzenlemeler yapılıyor. Bazen görüyoruz ki güvenlik tedbirleri demokratik Meclis\'in dışarı yansıması gibi olmuyor. Uzun menzilli silahlarla içeride dolaşan emniyet görevlileri var. Sivilden fazla polis olanların dolaştığını görüyoruz. Meclis Başkanı bu konuyla ilgili yakından ilgileneceğini söyledi.\"



FOTOĞRAFLI