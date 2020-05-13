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Koronavirüs

TBMM Başkanı'ndan eleştirilere yanıt: AVM ile TBMM bir mi?

"Şu dönem acil bir şey de yok"

13 Mayıs 2020 11:50

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, muhalefetin alışveriş merkezlerinin açılmasını eleştirirken 'TBMM kapalı ama AVM açık' sözlerine "Hiç AVM ile TBMM mukayese edilebilir mi? Komik buldum bu söylemi." yanıtını verdi. 

Şentop, "Ayrıca TBMM kapanmış değil ki, milletvekili arkadaşlarımız salgının en yüksek olduğu dönemde bile çok yoğun bir çalışma içine girdi. Sonrasında da çalışmalarına ara verdi. Şu dönem acil bir şey de yok. Eğer gündemde önemli ve acil bir durum varsa, hemen çağrı ile toplanabilecek durumda. Yanlış bir yaklaşım" ifadesini kullandı. 

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