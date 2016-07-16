TBMM Başkanı: Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile görüştüm, TBMM'yi olağanüstü toplantıya çağırıyorum

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, 36 yıl sonra gerçekleşen darbe girişimi üzerine çok sayıda milletvekiliyle birlikte parlamentoya gelerek "demokrasi" çağrısı yaptı. Kahraman, TBMM'de yaptığı açıklamada, "Demokrasinin dışında bir rejim mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi milletinin temsilcisi olarak meclistedir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştüğünü belirten Kahraman, "Türkiye demokrasi yolundan dönmeyecek. Türkiyemiz sistemine sahiptir, durmak yok. Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırıyorum" ifadesini kullandı. Muhalefet liderlerine teşekkür eden Kahraman, TBMM Genel Kurulu'nu bugün olağanüstü toplantıya çağırdı.

Türkiye, 12 Eylül 1980'den yaklaşık 36 yıl sonra ilk kez darbe girişimine sahne oldu. İstanbul'da jandarma birliklerinin iki boğaz köprüsünü de 21:30 sıralarında Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönünde kapatmalarıyla kamuoyunun farkına vardığı gelişmeler Ankara semalarında savaş uçaklarının TBMM, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ve MİT Müsteşarlığı üzerinde 100 metreye kadar inerek alçak uçuş yapmaya başlamalarıyla netlik kazanmaya başladı. Kızılay'daki Genelkurmay Başkanlığı karargâhının önüne çıkan yolların kapatılmasıyla devam eden gelişmeler sırasında Başbakanlık MİT Müsteşarlığı'nın bulunduğu Yenimahalle ilçesinde alçak uçuş yapan helikopterlerden ateş açıldığı haber verildi. MİT'ten de askeri helikoptere ateş açıldı.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın TBMM'den bağlandığı NTV canlı yayınında yaptığı açıklama şöyle:

"Demokrasinin dışında bir rejim mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi milletinin temsilcisi olarak meclistedir. Sadece bir partinin değil, topyekun TBMM aynı durumdadır. Parti grup başkanvekillerine teşekkür ediyorum. Diğer her partiyle görüşme yapacağım. Darbe zamanları bitmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu’yla da görüştüm. Tek vücut olarak demokrasinin yanındayız. Macera arayanlara, külhan beylerine, Türkiye’nin bağrına hançer saplamak isteyenlere izin vermeyeceğiz. Ordumuz uyanıktır, gereken tavrı ortaya koyacaktır"

"Genel Kurul'u olağanüstü

toplantıya çağırıyorum"

Sayın Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’nin şahsında, Başbakan’ın şahsında grup başkanvekillerine teşekkür ediyorum. Türkiye demokrasi yolundan dönmeyecek. Türkiyemiz sistemine sahiptir, durmak yok. Genel Kurul’u toplantıya çağırıyorum.