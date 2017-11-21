TBMM Başkanı Kahraman'dan Asya ülkelerine 'FETÖ' çağrısı

Gülseli KENARLI - Güven USTA -Taner YENER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 10. Genel Kurulu\'nun \"Asya\'da barış ve kalkınmanın sürdürülmesi\" başlıklı toplantısının açılış törenine katıldı.

Törene, Kahraman\'ın yanı sıra APA Başkanı Nguon Nhel, APA Genel Sekreteri Mohammat Reza Majidi APA Türk Delegasyonu Başkanı Burhan Kayatürk katıldı.

Kahraman toplantıda bir konuşma yaparak, “Biz, Türkiye olarak tüm Asya\'da, özellikle Doğu Asya bölgesinde barış, güvenlik ve istikrarın korunmasına büyük önem veriyoruz. Bu çerçevede, Kore Savaşı\'nda şehitler, gaziler vermiş bir ülke olarak, Kore Yarımadası\'ndaki gelişmeleri yakından izliyoruz. Tüm ülkelerin bölgesel ve küresel barışı tehdit edecek faaliyetlerden kaçınmalarını temenni ediyoruz\" dedi.

“FİLİSTİN MESELESİ ACİLİYETİNİ KORUMAKTADIR\"

İsmail Kahraman, “Bugün, Filistin Meselesi, gerek Ortadoğu gerek tüm dünyamız bakımından önemini ve aciliyetini korumaktadır. Filistin meselesine yegâne çözüm yolu 1967 sınırları dâhilinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içerisinde bir Filistin Devleti\'nin vücut bulmasıdır. Bu çerçevede, Filistinli kardeşlerimizin Ekim ayında imzaladıkları ulusal uzlaşı anlaşmasının barış süreci bakımından da ciddi bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Uluslararası toplum olarak Filistin halkına karşı sorumluluğumuz, iki devletli çözüm vizyonunun muhafazası ve barış sürecinin vakit geçirilmeden yeniden canlandırılmasıdır\" şeklinde konuştu.

FETÖ ÇAĞRISI

Kahraman, “Şunun bilinmesinde azami fayda mülahaza ediyoruz. FETÖ, sadece Türkiye için değil, varlık gösterdiği 170 ülkenin tamamı için bir milli güvenlik tehdididir. Türkiye\'de uyguladıkları taktikleri faaliyet gösterdikleri diğer ülkelerde de uygulamaktadırlar. Örgütün temel stratejisi eğitim, diyalog, hoşgörü, sivil toplum kuruluşu kisvesi altında devlet kurumlarına sızmak, toplumu etkilemek, ekonomik kaynaklara hâkim olmaktır. Bu vesile ile Asya\'nın tüm dost ülkelerine kendi güvenlikleri için, ülkelerinin geleceği için Fetullahçı terör örgütüne karşı gerekli önlemleri süratle almaları çağrısında bulunuyoruz\" dedi.

Kahraman, konuşmasının ardından Kamboçya temsilcisi olan APA Başkanı Nguon Nhel\'dan APA dönem başkanlığını devraldı.

LEYLA ZANA SORUSU

Toplantının ardından İsmail Kahraman bir gazetecininin, Meclis Karma Komisyonunun HDP Ağrı Milletvekili Leyla Zana\'nın devamsızlık nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar aldığını sorması üzerine, “Bilemiyorum, kararı görmüş değilim. Dönelim bakarız inşallah. Yalnız rahatsızmış kendisine şifa diliyorum.Bir şey diyemem komisyon raporunu görmüş değilim\" diye konuştu.

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