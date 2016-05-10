TBMM Başkanı Kahraman'a Yeni Zelanda'da Maori selamıyla karşılama

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Yeni Zelanda Genel Valisi Jerry Mateparae ile bir araya geldi. Karaman'a burada Maori selamıyla karşılama yapıldı.

Resmi ziyaret için Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da bulunan Kahraman, temaslarına Maori grubunu kabul ederek başladı.

Grup, Kahraman'a Yeni Zelanda'nın yerlileri olan Maorilerin kültürü ve tarihi hakkında bilgi verdi.

Kahraman ve beraberindeki heyet, daha sonra Wellington Atatürk Anıtı’nda düzenlenen anma törenine katıldı. Maorilerin savaş dansı yaptığı ve Türk heyetine dostluk göstergesi olarak ağaç dalı hediye ettiği törende, Çanakkale Savaşlarında hayatını kaybeden Türk ve Yeni Zelandalı askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kahraman, törende anıta çelenk koydu.

Kahraman'a Milli Savaş Anıtı Parkı’nı ziyaretinde eski Genelkurmay Başkanı Rhys Jones eşlik etti.

TBMM Başkanı Kahraman, daha sonra Yeni Zelanda Genel Valisi Mateparae görüştü. Görüşme, basına kapalı yapıldı.

Te Papa Müzesi’ni de ziyaret eden Kahraman, Çanakkale Savaşlarının 100. yıl dönümü için hazırlanan “Gelibolu: Bizim Savaşımızın Boyutu” adlı sergiyi gezdi.

Kahraman, Türkiye'nin Wellington Büyükelçisi Damla Yeşim Say'ın elçilik konutunda onuruna vereceği resepsiyona katılacak.