TBMM Başkanı Kahraman"Tarih şuurundan yoksun olmak maziyi reddetmek, geleceği karartmaktır"

Enver ALAS/İSTANBUL,(DHA) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, \"Unutulmasın ki biz bir cihan devletinin varisleriyiz. Köklü bir medeniyetin sahipleriyiz. Tarih şuurundan yoksun olmak maziyi reddetmek, geleceği karartmaktır. Köksüzlüğe davetiye çıkarmaktır\" dedi.



TBMM Başkanı İsmail Kahraman, \'Sultan 5\'inci Mehmet Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu\'nun tanıtım toplantısına katıldı.



TBMM Milli Saraylar tarafından düzenlenecek sempozyum için Dolmabahçe Sarayı\'nda bugün gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan İsmail Kahraman, TBMM\'nin tarihi varlıkların korunması, kültürün yaşatılıp yaygınlaştırılması ve gençlerin manevi, milli şuurla yetişmesi için tarih ve sanat alanında faaliyetler yürüttüğünü söyledi.



TBMM Başkanlığı\'nın bu çalışmalar kapsamında, 2006 yılında yapılan \'150. Yılında Dolmabahçe Sarayı\', 2011 yılında yapılan \'Sultan Abdülmecid ve Dönemi\', geçen yıl yapılan \'Sultan İkinci Abdülhamid ve Dönemi Sempozyumları\'nın tertip edilğini anımsatan Kahraman, \"Tarih, bir milletin hafızasıdır. Tarih mazi ile istikbal arasında bağ kurmaktır. Geçmişin tecrübelerinden geleceği planlamakta yararlanmaktır\" dedi.





\"UNUTULMASIN Kİ BİZ BİR CİHAN DEVLETİNİN VARİSLERİYİZ\"



İsmail Kahraman, \"Tarih şuuru noktasında çok hassas ve duyarlı olmamız gerekiyor. Unutulmasın ki biz bir cihan devletinin varisleriyiz. Köklü bir medeniyetin sahipleriyiz. Tarih şuurundan yoksun olmak maziyi reddetmek, geleceği karartmaktır. Köksüzlüğe davetiye çıkarmaktır. Geçmişi hesaplaşma, nizâlaşma alanı olarak görmeden, tarihimizi, medeniyetimizi bilmeli ve sahip çıkmalıyız\" diye konuştu.





\"SEMPOZYUMDA 19 AYRI OTURUM... 78 AKADEMİSYEN\"



Yakın tarihimin anlaşılması ve aydınlatılması adına bu faaliyetlerin önümüzdeki yıllarda da devam ettirileceğinin altını çizen Kahraman, \'Sultan 5\'inci Mehmet Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu\' üzerine şu bilgileri paylaştı:



\"Sempozyum, 19 ayrı oturumda gerçekleştirilecek ve 78 akademisyen katılacaktır. Akademisyenlerden 15\'i 8 farklı ülkeden gelecektir.



Sempozyum sürecinde iki ayrı sergi açılacaktır. Sergilerden ilki \'Sultan Beşinci Mehmet Reşat Dönemi Fotoğraf Sergisi\' olacaktır. Bu sergide Sultan Reşat ve dönemine ait Milli Saraylar envanterinde olan ve diğer bazı koleksiyonlara ait 70 adet eserin görüntüsü yer alacaktır. Diğer bir sergimiz Dolmabahçe Sanat Galerisi\'nde açılacaktır. \'Sultan V. Mehmet Reşat ve Dönemi Obje Sergimiz\' de Milli Saraylar envanterinde yer alan 55 parça eser yer alacaktır. Bu sergiler, 1 ay süreyle ziyaret edilebilecektir.\"



İsmail Kahraman bir diğer faaliyetin de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bandosu ve Mehter Takımı\'nın ortaklaşa konser vereceğini belirtti.





TBMM BAŞKANI SERGİYİ GEZDİ



Basın toplantısının ardından İsmail Kahraman, \'Sultan 5\'inci Reşad ve Dönemi Fotoğraf Sergisi\'ninin açılışını yaptı. Serginin kurdelesini kesen Kahraman burada yaptığı açıklamada Dolmabahçe Sarayı\'nda kalan 6 padişahtan birinin de Sultan 5\'inci Mehmed Reşad olduğunu belirterek, \"Sultan Reşad, çelebi padişahtır. Kendisi Mevlevi Tarikatı\'na mensuptur. Halk da çok sevmiştir Sultan Reşad\'ı. Çok değerli bir insandı\" diye konuştu. İsmail Kahraman, daha sonra sergiyi gezerek bilgi aldı.

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