T24 LogoT24 Logo
Politika

TBMM Başkanı Kahraman, Yüksekdağ kararını neden bekletmedi; Kemal Aktaş kararı neden uygulanmadı?

Yüksekdağ'ın milletvekilliğinin düşürülmesi TBMM kulislerinde de tartışma konusu oldu

22 Şubat 2017 01:08

Hülya Karabağlı

Kandıra Cezaevi’nde tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın TBMM Genel Kurulunda, grup önerilerinin görüşmelerine geçilmeden önce Başbakanlık tezkeresinin okutularak milletvekilliğinin düşmesi kararı bir süredir sağlık sorunları yaşayan TBMM  Başkanı İsmail Kahraman ‘farkı’ olarak  kulislerde yorumlandı. Kahraman’ın Başbakanlık tezkeresini dönem sonuna bırakmadan Genel Kurul’a indirmesi tartışma konusu oldu.  

Kulislerde, Yüksakdağ'ın tezkeresinin  1.5 ay önce  geldiği ancak Genel Kurul'a indirilmediği belirtildi. HDP Grup Başkanvekili  Ahmet Yıldırım, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, TBMM’nin 24. yasama döneminde,  o dönemki  TBMM  Başkanı Cemil  Çiçek’in, Yüksekdağ gibi  hakkında kesinleşmiş yargı kararı olan HDP’li  Kemal  Aktaş’la ilgili  Başbakanlık tezkeresini  Genel Kurul’da okutmadığını hatırlattı. 

AKP ile HDP arasındaki çözüm süreci mutabakatı kapsamında çıkarılan 3. Yargı Paketi ile Aktaş’ın dosyası düşürülmüştü. Anayasaya göre, milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı TBMM Genel Kurulunda okunan üyenin milletvekilliği, oylamaya gerek kalmaksızın düşmüş oluyor

 Yüksekdağ kararı diğer milletvekillerine emsal oluşturur mu?

Figen Yüksekdağ’ın tutukluyken milletvekilliğinin düşmesi gözleri yargıya çevirdi. HDP’nin tutuklu 12 milletvekili ve dosyaları olan diğer milletvekilleri açısından benzer uygulama olabileceği yorumlarına neden oldu. 

 

Referandum hesabı mı?

 

TBMM’de Yüksekdağ kararı için AKP’nin referandum hesabı yorumları yapılıyor. Merkez sağ seçmeni daha kolay ikna etmenin yolu diye bakılıyor. AKP kulislerinde ‘PKK ile  HDP arasında sıkışan  seçmenini bu tutuklamalara  karşı çıkmadığı’ yönünde yorumlar da  dikkat çekiyor.

TBMM Genel  Kurulu’nda Yüksekdağ’ın  milletvekilliğinin  düşmesinden sonra  Genel Kurul’da uzun bir ara verdiren  AKP ile HDP’liler arasındaki tartışma şöyle.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Kabul etmiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle kolay mı?

 AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan, ben İç Tüzük 60'a göre söz istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Yıldırım.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan, bütün dost düşman, bütün siyasi çevreler bilmelidir ki söz konusu o kâğıt parçası, şu siyasi iktidar tarafından "terörist" olarak kabul edilen savcılar ve hâkimler tarafından hazırlanmış bir iddianamenin ürünüdür. Söz konusu okuduğunuz kararın savcıları şu anda içerde, o kararın hâkimleri içerde. Teröristlerin arkasına sığınmış bir siyasi iktidarın kararı bizim için bir yargı kararı olamaz.

Buradan hareketle, siyasi iktidar referandum sürecinde başlatmış olduğu siyasi soykırım operasyonlarına tam hız devam ediyor ve "hayır" kampanyası yürütenlere karşı yürütmüş olduğu pespaye bir kampanyanın ürünüdür.

ORHAN DELİGÖZ (Erzurum) - Hadi oradan… Hadi oradan…

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

AHMET YILDIRIM (Muş) - O karar, bizim için hukuki bir nitelik taşımamaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AHMET YILDIRIM (Muş) - O kararın alındığı mahkemenin savcı ve hâkimlerinin sizler tarafından terörist olup olmadığını ve şu anda nerede olduğunu çıkıp siyasi iktidarın açıklamasını istiyoruz.

Bizim için de yok hükmündedir.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Buyurun Sayın Muş.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - AK PARTİ, teröristlerle ve teröristlere destek verenlerle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele edecektir.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Arkasına sığınmışsınız siz.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Bir açıklama yap. Mantıklı bir açıklama yap, mantıklı.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Terör örgütlerinin başını ezmiştir, ezmeye de devam edecektir.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Böyle suçlamadan, makul, mantıklı bir açıklama yapın ya!

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Ve burası mahkeme salonu değildir.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Mahkeme salonu değil ama siz mahkeme salonu olarak yapıyorsunuz.

BAŞKAN - Sayın Yiğitalp…

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Savunma mahkemede yapılır.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Savunma mahkemede yapılır. Mahkemeye müdahale etmeyin o zaman.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Tabii, teröristlerin mahkemesi değil mi! Teröristlerin mahkemesi!

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Niye mahkemeye müdahale ediyorsunuz! Niye ediyorsunuz!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Yiğitalp…

AHMET YILDIRIM (Muş) - Teröristlerin arkasına sığınmışsınız.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Teröristlerin başını da ezeceğiz, destek verenleri de. 

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Gece gündüz şiddet çağrısı yapan sizsiniz! Ölümleri getiren de sizsiniz! Bu oyu da siz vermediniz, Van halkı verdi, Türkiye halkları verdi. Buna karışamazsınız.

BAŞKAN - Sayın Yıldırım, Sayın Yiğitalp…

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan, bir sorun, o savcılar, o hâkimler nerede şu anda?

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Bu adalet herkese lazım.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Bu kadar ucube bir iktidar.

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Bu böyle sessizce kapatılacak bir konu değil Başkan.

BAŞKAN - Sayın Yiğitalp, lütfen…

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Ama böyle olacak bir şey midir yani? Yüz binlerce insanın iradesini yok sayıyorsunuz burada. Düşürüyorsunuz ve bizim sessizce izlememizi istiyorsunuz.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Bir sorun, o savcılar şu anda nerede Sayın Başkan!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

AHMET YILDIRIM (Muş) - Ve siyasi iktidar, Sayın Canikli kimin imzasıyla alınmış kararları buraya gönderiyor görsün bakayım.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ben size söz vermedim.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Bunları aktaracağız.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - O zaman paralelcilerin içinde olanlar, çıksın byLock'çular. Nerede bu siyasi uzantı, nerede!

 

ETİKETLER

figen yüksekdağhdpmilletvekilitbmmkulis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24