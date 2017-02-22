TBMM Başkanı Kahraman, Yüksekdağ kararını neden bekletmedi; Kemal Aktaş kararı neden uygulanmadı?

Kandıra Cezaevi’nde tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın TBMM Genel Kurulunda, grup önerilerinin görüşmelerine geçilmeden önce Başbakanlık tezkeresinin okutularak milletvekilliğinin düşmesi kararı bir süredir sağlık sorunları yaşayan TBMM Başkanı İsmail Kahraman ‘farkı’ olarak kulislerde yorumlandı. Kahraman’ın Başbakanlık tezkeresini dönem sonuna bırakmadan Genel Kurul’a indirmesi tartışma konusu oldu.

Kulislerde, Yüksakdağ'ın tezkeresinin 1.5 ay önce geldiği ancak Genel Kurul'a indirilmediği belirtildi. HDP Grup Başkanvekili Ahmet Yıldırım, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, TBMM’nin 24. yasama döneminde, o dönemki TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in, Yüksekdağ gibi hakkında kesinleşmiş yargı kararı olan HDP’li Kemal Aktaş’la ilgili Başbakanlık tezkeresini Genel Kurul’da okutmadığını hatırlattı.

AKP ile HDP arasındaki çözüm süreci mutabakatı kapsamında çıkarılan 3. Yargı Paketi ile Aktaş’ın dosyası düşürülmüştü. Anayasaya göre, milletvekili seçilmeye engel bir suça ilişkin kesinleşmiş mahkeme kararı TBMM Genel Kurulunda okunan üyenin milletvekilliği, oylamaya gerek kalmaksızın düşmüş oluyor

Yüksekdağ kararı diğer milletvekillerine emsal oluşturur mu?

Figen Yüksekdağ’ın tutukluyken milletvekilliğinin düşmesi gözleri yargıya çevirdi. HDP’nin tutuklu 12 milletvekili ve dosyaları olan diğer milletvekilleri açısından benzer uygulama olabileceği yorumlarına neden oldu.

Referandum hesabı mı?

TBMM’de Yüksekdağ kararı için AKP’nin referandum hesabı yorumları yapılıyor. Merkez sağ seçmeni daha kolay ikna etmenin yolu diye bakılıyor. AKP kulislerinde ‘PKK ile HDP arasında sıkışan seçmenini bu tutuklamalara karşı çıkmadığı’ yönünde yorumlar da dikkat çekiyor.

TBMM Genel Kurulu’nda Yüksekdağ’ın milletvekilliğinin düşmesinden sonra Genel Kurul’da uzun bir ara verdiren AKP ile HDP’liler arasındaki tartışma şöyle.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Kabul etmiyoruz. Böyle bir şey olabilir mi? Böyle kolay mı?

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan, ben İç Tüzük 60'a göre söz istiyorum.

BAŞKAN - Buyurun Sayın Yıldırım.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan, bütün dost düşman, bütün siyasi çevreler bilmelidir ki söz konusu o kâğıt parçası, şu siyasi iktidar tarafından "terörist" olarak kabul edilen savcılar ve hâkimler tarafından hazırlanmış bir iddianamenin ürünüdür. Söz konusu okuduğunuz kararın savcıları şu anda içerde, o kararın hâkimleri içerde. Teröristlerin arkasına sığınmış bir siyasi iktidarın kararı bizim için bir yargı kararı olamaz.

Buradan hareketle, siyasi iktidar referandum sürecinde başlatmış olduğu siyasi soykırım operasyonlarına tam hız devam ediyor ve "hayır" kampanyası yürütenlere karşı yürütmüş olduğu pespaye bir kampanyanın ürünüdür.

ORHAN DELİGÖZ (Erzurum) - Hadi oradan… Hadi oradan…

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri…

AHMET YILDIRIM (Muş) - O karar, bizim için hukuki bir nitelik taşımamaktadır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

AHMET YILDIRIM (Muş) - O kararın alındığı mahkemenin savcı ve hâkimlerinin sizler tarafından terörist olup olmadığını ve şu anda nerede olduğunu çıkıp siyasi iktidarın açıklamasını istiyoruz.

Bizim için de yok hükmündedir.

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Sayın Başkan…

BAŞKAN - Buyurun Sayın Muş.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - AK PARTİ, teröristlerle ve teröristlere destek verenlerle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mücadele edecektir.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Arkasına sığınmışsınız siz.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Bir açıklama yap. Mantıklı bir açıklama yap, mantıklı.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Terör örgütlerinin başını ezmiştir, ezmeye de devam edecektir.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Böyle suçlamadan, makul, mantıklı bir açıklama yapın ya!

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Ve burası mahkeme salonu değildir.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Mahkeme salonu değil ama siz mahkeme salonu olarak yapıyorsunuz.

BAŞKAN - Sayın Yiğitalp…

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Burası Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Savunma mahkemede yapılır.

Teşekkür ediyorum. (AK PARTİ sıralarından alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Savunma mahkemede yapılır. Mahkemeye müdahale etmeyin o zaman.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Tabii, teröristlerin mahkemesi değil mi! Teröristlerin mahkemesi!

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Niye mahkemeye müdahale ediyorsunuz! Niye ediyorsunuz!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Sayın Yiğitalp…

AHMET YILDIRIM (Muş) - Teröristlerin arkasına sığınmışsınız.

MEHMET MUŞ (İstanbul) - Teröristlerin başını da ezeceğiz, destek verenleri de.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Gece gündüz şiddet çağrısı yapan sizsiniz! Ölümleri getiren de sizsiniz! Bu oyu da siz vermediniz, Van halkı verdi, Türkiye halkları verdi. Buna karışamazsınız.

BAŞKAN - Sayın Yıldırım, Sayın Yiğitalp…

AHMET YILDIRIM (Muş) - Sayın Başkan, bir sorun, o savcılar, o hâkimler nerede şu anda?

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Bu adalet herkese lazım.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Bu kadar ucube bir iktidar.

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki tezkeresi vardır, ayrı ayrı okutup oylarınıza sunacağım.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Bu böyle sessizce kapatılacak bir konu değil Başkan.

BAŞKAN - Sayın Yiğitalp, lütfen…

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - Ama böyle olacak bir şey midir yani? Yüz binlerce insanın iradesini yok sayıyorsunuz burada. Düşürüyorsunuz ve bizim sessizce izlememizi istiyorsunuz.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Bir sorun, o savcılar şu anda nerede Sayın Başkan!

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, lütfen…

AHMET YILDIRIM (Muş) - Ve siyasi iktidar, Sayın Canikli kimin imzasıyla alınmış kararları buraya gönderiyor görsün bakayım.

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ben size söz vermedim.

AHMET YILDIRIM (Muş) - Bunları aktaracağız.

SİBEL YİĞİTALP (Diyarbakır) - O zaman paralelcilerin içinde olanlar, çıksın byLock'çular. Nerede bu siyasi uzantı, nerede!