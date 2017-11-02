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TBMM Başkanı Kahraman: Türkiye'yi haritadan kaldırmak istiyorlar, kaldıramayacaklar

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Hakkari Şemdinli'den 8 şehit olduğu haberinin ardından, "Bu ahtapotların niyetleri kursaklarında kalacak inşallah

02 Kasım 2017 14:55

Enver ALAS / İSTANBUL, (DHA) TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Hakkari Şemdinli\'den 8 şehit olduğu haberinin ardından, \"Bu ahtapotların niyetleri kursaklarında kalacak inşallah. Böldürmeyeceğiz Türkiye\'yi. Neyi bölüyorsun, niçin bölüyorsun, kime çalışıyorsun? Ama üstesinden geleceğiz, bitecek\" dedi. 
İsmail Kahraman, TBMM Milli Saraylar tarafından Sultan 5\'inci Mehmed Reşad\'ın doğumunun 173. yıldönümü nedeniyle düzenlenen \'Sultan 5\'inci Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu\'na katıldı. 
İsmail Kahraman, konuşmasını yaptığı sırada kendisine verilen nottan Hakkari\'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle çıkan çatışmada 8 şehit olduğu haberini öğrendi. 
Başkan Kahraman, \"Ne yazık ki Şemdinli\'de bu gece bir çatışma çıkıyor. 6\'sı asker 2 korucu 8 şehidimiz var. 2 askerimiz de yaralı. 5 terörist ele geçirildi ve operasyonlar devam ediyor. Şehitlerimiz için bir Fatiha okuyalım\" dedi. 

\"BÖLMEK İSTİYORLAR BÖLEMEYECEKLER\"
\"Türkiye\'yi haritadan kaldırmak istiyorlar, kaldıramayacaklar. Bölmek istiyorlar bölemeyecekler\" diyen TBMM Başkanı Kahraman, şunları söyledi:
\"Suhuletle yaklaşıldı. Cumhurbaşkanımız, Başbakanlığında kaç defa ifade etti; \'gelin, beraberliğimizi, aynı bileğe bağlı olduğumuz bilelim. Tersine, kanallar kazanmaya başlandı. Onun üzerine, \'nush ile uslanmayanı etmeli tekdir; tekdir ile uslanmayanın hakkı kötektir\' ve devlet gücünü gösterdi. Bunu çözeceğiz. Bu ahtapotların niyetleri kursaklarında kalacak inşallah. Böldürmeyeceğiz Türkiye\'yi. Neyi bölüyorsun, niçin bölüyorsun, kime çalışıyorsun? Ama üstesinden geleceğiz, bitecek.\"

(FOTOĞRAF)

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