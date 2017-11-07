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Politika

TBMM Başkanı Kahraman: Saltanat istemiyoruz, cumhuriyetten yanayız

"Tarihi seveceğiz, bütünüyle hürmet edeceğiz. Ama demokratik cumhuriyet yolunda yürüyeceğiz"

07 Kasım 2017 04:27

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, "Biz yeniden saltanat istemiyoruz. Biz cumhuriyetten yanayız" dedi.

TBMM'nin resmi Twitter hesabından, Kahraman'ın, Sultan 5. Mehmed Reşad ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu'nun  tamamlanmasının ardından yaptığı açıklamaya yer verildi.

Kahraman'ın, söz konusu Twitter hesabından yayımlanan ifadeleri şöyle:

"Tarihi bilirsek geleceğimizi öğrenmiş oluruz. Biz 1299'da ya da 1231'de Ertuğrul Gazi'yle doğmadık. Biz bu topraklarda 1071'den beri varız. Biz Selçuklu'yuz, sadece Osmanlı değiliz.

Biz yeniden saltanat istemiyoruz. Biz cumhuriyetten yanayız. Cumhurun iradesiyle yürüyeceğiz. Tarihi seveceğiz, bütünüyle evelallah hürmet edeceğiz. Ama demokratik cumhuriyet yolunda yürüyeceğiz."

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