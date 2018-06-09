TBMM Başkanı Kahraman 'helallik' istedi

24 Haziran seçimlerinde aday olmayan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekillerine gönderdiği veda mektubunda helallik istedi. Helalleşmenin 'inanç ve örf gereği' olduğunu belirten Kahraman, "Bu vesileyle karşılıklı olarak haklarımızı helal etmemizi diliyor ve temenni ediyorum” dedi.

Cumhuriyet'in aktardığına göre TBMM Başkanı Kahraman, milletvekillerine gönderdiği mektupta 26. Yasama Dönemi'nin sonuna gelindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Meclisimizde hep birlikte önemli işler başardık. Emperyalistlerin işbirlikçisi hain terör örgütü FETÖ’nün darbe girişimini, cumhuriyetten ve demokrasiden yana tavır alıp aziz milletimizin desteği ve muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile birlikte bastırıp siyasi tarihimizde müstesna bir yer edindik.

1982 Anayasasını değiştirerek 35 yıllık tartışmayı sonlandırıp ülkemizin daha istikrarlı bir şekilde yönetilmesinin yolunu açtık.

"Yaptığımız hizmetler aziz milletimiz tarafından hayırla yad edilecektir"

Parlamenter sistemin son dönemi olarak yaptığımız hizmetler aziz milletimiz tarafından hayırla yad edilecektir. 24 Haziran’da yenilenecek seçimle milletvekili olacak arkadaşlarımız görevi devralacaklardır. Kendilerine başarılar diliyorum.

Milletimizin Meclisi farklılıklarımızı bir araya getirerek ortak bir gayede buluştuğumuz yerdir. Helalleşmek inancımız ve örfümüzün bir gereğidir. Bu vesileyle karşılıklı olarak haklarımızı helal etmemizi diliyor ve temenni ediyorum.”