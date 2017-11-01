TBMM Başkanı Kahraman: Hedef Türkiye Cumhuriyeti'nin yok edilmesi hadisesiydi

Enver ALAS/İSTANBUL, (DHA) TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 15 Temmuz darbe girişiminden ders alınması gerektiğini belirterek, \"Az daha gidiyordu Türkiyemiz. Ama Cenab-ı Hak bize yardım etti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul\'da halkı meydanlara davet etti. Büyük bir felaketi durdurduk. Hedef; idarenin değişmesi değildi, Türkiye Cumhuriyeti\'nin yok edilmesi hadisesiydi. 15 Temmuz, Türkiye\'nin tarihe karışmasıydı, bütün coğrafyanın değişmesiydi\" dedi.

İsmail Kahraman, Sultan Reşad\'ın doğumunun 173. yıldönümü münasebetiyle Dolmabahçe Saray Koleksiyonları Müzesi\'nde düzenlenen \"Sultan 5\'inci Mehmed Reşad ve Dönemi Obje Sergisi\"nin açılış törenine katıldı. TBMM Milli Saraylar tarafından gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İsmail Kahraman, \"Tarihimizi tanımalıyız. Tarihimiz şanlı sayfalarla dolu, muhteşem bir tarihin varisiyiz\" dedi.

Osmanlı padişahlarına ve devlet adamlarına yönelik yapılan olumsuz propagandalara değinen Başkan Kahraman, \"Biz, büyük bir devlettik. Şanlı bir mazimiz var. Neden adamlarımızı küçük görüyoruz, kötülüyoruz. Cumhuriyetin ilk dönemlerinde yerleşik bir sistem kurulsun diye bazı sözler söylenebilirdi ama artık Cumhuriyet yerleşti. Cumhurbaşkanı seçilecek ve Cumhuriyet devam edecek. Demokratik bir rejim içerisinde Cumhuriyet olarak sürdüreceğiz. Ancak ceddimizi kalkıp kötüleyemeyiz\" diye konuştu.

\"DIŞARIDAN PROPAGANDALAR, NEŞRİYATLAR, KULLANILAN İNSANLAR SULTAN ABDÜLAZİZ\'İMİZİ KATLETTİLER\"

Dolmabahçe Sarayı\'nda Sultan Reşad dahil 6 padişahın yaşadığını vurgulayan TBMM Başkanı Kahraman, hepsinin değerli ve önemli birer insan olduğuna vurgu yaptı.

Kahraman, \"Sultan Mehmed Reşad\'ın fevkalade değerli bir insandı. Abdülaziz bir pehlivandı. Muhteşem bir padişahtı. Fevkalade birikimli bir insan. Ama dışarıdan propagandalar, neşriyatlar, kullanılan insanlar, Sultan Abdülaziz\'imizi katlettiler. Ne oldu; bileklerini kesti. Peki bu kadar güçlü bir pehlivan bir bileğini kesti, öbürünü nasıl kesti? Çünkü dışarıdaki devletlerin, 15 Temmuz senaristlerinin o günlük hedefiydi ve onun gitmesini istiyorlardı. Menfi propagandalara kulaklarımızı tıkamalıyız\" dedi.

\"15 TEMMUZ TÜRKİYE\'NİN TARİHE KARIŞMASI HADİSESİYDİ\"

\"15 Temmuz\'dan da ders almalıyız\" diyen İsmail Kahraman, \"250 şehidimiz var. Az daha gidiyordu Türkiyemiz. Ama Cenab-ı Hak bize yardım etti, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul\'da halkı meydanlara davet etti. Büyük bir felaketi durdurduk. Hedef, idarenin değişmesi değildi, Türkiye Cumhuriyeti\'nin yok edilmesi hadisesiydi. 15 Temmuz Türkiye\'nin tarihe karışmasıydı, bütün coğrafyanın değişmesiydi. Ama Cenab-ı Hak buna mani oldu\" ifadelerini kullandı.

\"İTTİHAT TERAKKİ DENİLEN BELA, VEBA...\"

Sultan 5\'inci Mehmed Reşad\'ın 173. doğum yıldönümünde anılmasının önemine değinen TBMM Başkanı Kahraman şunları söyledi:

Çok değerli bir zattı ama talihsizlik hükümet sisteminde başta İttihat Terakki denilen bela, veba perişanlar vardı. O adamlarla koca bir cihan devleti 1910-1918\'de yani 8 senede tarihe karıştı. 1915\'te hudutlarımız 9 milyon 500 bin kilometrekaredir. İttihat Terakki geldiğinde 8 senede 3 milyon 600 bin kaldı elimizde. Cumhuriyet döneminde Lozan\'dı şuydu buydu dediler elimizde kalan 800. Bugün hudutlar, coğrafi hudutlar değil; siyasi coğrafya değil gönül coğrafyamız var. 53 ülke var bugün topraklarımızda. Biz, bir mazinin sahibiyiz. İyi taraflarını göreceğiz. Şuursuz bir milletin yaşaması mümkün değil. Cenab-ı Hak, Padişah Sultan Reşad\'a da bu ülkeye hizmet etmiş herkese gani gani rahmet eylesin.\"

SERGİYİ GEZDİ

Konuşmaların ardından İsmail Kahraman ve beraberindekilerin kurdeleyi kesmesiyle serginin açılışı gerçekleştirildi. Kahraman, Sultan Reşad\'ın şahsi eşyaları ile o dönemi yansıtan eserlerden oluşan sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

(FOTOĞRAF)