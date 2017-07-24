TBMM Başkanı Kahraman, 'gerek görmüyorum’ dediği Atatürk tablosunu astı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı İsmail Kahraman, Başkanlık Divanı’nın geçen hafta yapılan toplantısında CHP’li İdare Amiri Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin önerisine “Meclis’in her tarafında Atatürk resmi var; gerek görmüyorum” sözlerinden sonra haftaya geri adım atarak başladı.

Kahraman, muhalefet kulisine, biri Atatürk olmak üzere üç adet tablo astı. Süleymaniye Cami ile Sivas Divriği Medresesi’nin de tabloları muhalefet kulisine asıldı. Ancak, Atatürk tablosunun en alt tarafında yer alan 'Dört önemli lider, dört önemli eser' plakası kısa bir süre sonra yerinden söküldü.

Ne olmuştu?

TBMM Başkanlık Divanı’nın geçtiğimiz hafta yapılan toplantısında, CHP’nin İdare Amiri Çorum Milletvekili Tufan Köse, 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrasında yapılan tadilat ve onarım sırasında zarar görmemesine rağmen kaldırılan Atatürk resminin yerine konulması önerisi getirince Kahraman’la karşılıklı bir tartışma yaşanmış ve Kahraman, “Aynı ölçülerde orada istiyoruz, aynı ölçülerde Meclisin envanterinde olan deposunda olan bir resmi istiyoruz’ talebine, “Meclisin her yerinde Atatürk resmi var o yere o resim konmayacak gerek görmüyorum” yanıtı vermişti.