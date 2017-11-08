TBMM Başkanı Kahraman, Demirtaş'ın dilekçesine yanıt verdi

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- ADALET Bakanlığı\'nın Anayasa Mahkemesi\'ne (AYM) gönderdiği, \'Milletvekillerinin cezaevinde bulunmasının yasama faaliyetlerine engel olmadığı\' yazısından sonra, Edirne Cezaevi\'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş\'ın Meclis gündemini istediği dilekçesine TBMM Başkanı İsmail Kahraman yanıt verdi. Kahraman cevap yazısında, \"Sayın milletvekilleri ile sekretarya çalışanlarının e-posta adreslerine e-mail gönderilmektedir. Bununla birlikte bütün yasama ve denetim dokümanları \'www. tbmm.gov.tr\' adresinden yayımlanmakta ve ilan tahtasına asılmaktadır\" dedi.

Edirne Cezaevi\'nde 4 Kasım 2016 tarihinden beri tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Adalet Bakanlığı\'nın AYM\'ye gönderdiği ve \"Milletvekillerinin tutuklu olmasının yasama faaliyetlerine engel olmadığı\" yönündeki yazısı üzerine, 10 Ekim 2017 tarihinde TBMM Başkanlığı\'na bir dilekçe vererek, Parlamento üyelerine iletilme yükümlülüğü olan yasama faaliyetleriyle ilgili gündemin, tutuklu bulunan milletvekillerine gönderilmesini istedi.

\'MİLLETVEKİLLERİNE MAIL ATILMAKTA, TBMM SİTESİNDE YER ALMAKTADIR\'

Demirtaş\'ın dilekçesine TBMM Başkanı İsmail Kahraman yanıt verdi. Kahraman imzalı yazıda, dilekçe ve talebin değerlendirildiği belirtilerek şöyle denildi:

\"Milletvekillerinin hukuki statüleri gereği yasama ve denetim yetkilerini kullanmaları esastır. Ancak, Anayasa, kanunlar ve TBMM İçtüzüğü hükümlerine mebni hukuki şartlar uyarınca; fiziken bazı yasama ve denetim faaliyetlerine milletvekilleri katılamamaktadır. Ancak, fiziki koşul aranmayan hukuki durumlarda milletvekilleri, yasama ve denetim araçlarıyla Parlamento faaliyetlerine katılabilmektedir. Buna göre tutuklu milletvekillerinin, yasama ve denetim araçları işletilerek TBMM Başkanlığı\'na ulaştırılması koşuluyla usulünce yasama ve denetim faaliyetlerine katılmaları mümkündür. Komisyonların toplantı çağrı yazılarının ilgili milletvekillerine teslimi ile komisyon raporlarının (sıra sayısının), Genel Kurul gündeminin, gelen kağıtların, yazılı ve sözlü soru cevaplarının, sıra sayısı olarak basılmış gensoru önergesinin, Meclis soruşturması önergesinin, Karma Komisyon raporunun ve devamsızlık cetvelinin milletvekillerine dağıtımı; Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı Kanunu\'nun 12\'nci maddesinin birinci fıkrasının (c) ve (ç) bentlerine göre TBMM yerleşkesinde yeni halkla ilişkiler binasında kendilerine tahsis edilen odalardaki sekretaryaya yapılmaktadır. Ayrıca, sayın milletvekilleri ile sekretarya çalışanlarının e-posta adreslerine e-mail gönderilmektedir. Bununla birlikte bütün yasama ve denetim dokümanları \'vvww. tbmm.gov.tr\' adresinden yayımlanmakta ve ilan tahtasına asılmaktadır. Siyasi parti grup başkanları ile başkanvekillerine ise grup sekretaryalarına istem adedine göre yeterli sayıda yasama dokumam teslim edilmektedir.\"

\'SORUMLULUK SAHİBİ VE YETERLİ TEKNİK BİLGİYE SAHİP\'

TBMM Başkanı İsmail Kahraman imzalı yazının sonunda ise HDP Grup Başkanlığı Sekretaryasınca, Demirtaş\'a ulaştırılması bakımından, Grup Sekretaryasına bahse konu yasama dokümanlarının zamanında teslim edildiği belirtildi. Kahraman\'ın Demirtaş\'a cevap yazısında, \"Sorumluluk sahibi ve yeterli teknik bilgiye sahip bir milletvekili olarak yasama faaliyetlerini yakinen takip ettiğiniz ilgi dilekçenizin içeriğinden de anlaşılmaktadır. TBMM Başkanlığı olarak, ilgi dilekçede belirtilen hususlarda, Anayasa\'nın, kanunların ve İçtüzüğün verdiği yetki ve imkanlar dahilinde gereken hassasiyet gösterilmektedir\" denildi.



FOTOĞRAFLI