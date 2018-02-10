TBMM Başkanı Kahraman: Çamlıca Camii'nin adı Recep Tayyip Erdoğan olsun; kendisi istemezse zorlayalım

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Çamlıca Camii’ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adının verilmesini istedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen 4'üncü Üsküdar Kitap Fuarı'nda konuşan Kahraman, "Cumhurbaşkanımızın damgasını vurduğu yerlerden birisi Türkiye’de olduğu gibi Üsküdar’dır. Ve inşallah Çamlıca’daki caminin adı ‘Recep Tayyip Erdoğan Camii’ olur. Kendisinin kabul edeceğini zannetmiyorum ama zorlayalım. Bu isim uygun değil mi? Oyunuza sığınıyorum. Kabul edenler ve kabul edenler? Saf demokrasi bu, oylama böyle yapılır" dedi.